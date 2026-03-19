LISTA obiectivelor energetice lovite în Orientul Mijlociu, inclusiv cea mai mare instalație GNL din lume

Cea mai mare instalație mondială de lichefiere a gazului este la Ras Laffan, Qatar. Foto: Stringer / DPA / Profimedia

Cea mai mare instalație de producție de gaz natural lichefiat (GNL) din lume, situată în Qatar, a fost „grav” avariată de atacurile iraniene, alimentând temerile privind aprovizionarea la nivel internațional, notează France Presse.

Aceasta nu este însă singura instalație energetică majoră din zona Golfului lovită în cadrul conflictului care a început pe 28 februarie cu atacul comun SUA-Israel asupra Iranului. Iată o listă a celor mai importante dintre ele:

Arabia Saudită: Rafinărie lovită în portul Yanbu, la Marea Roșie

O dronă s-a prăbușit joi asupra rafinăriei saudite Samref, situată în zona industrială Yanbu, pe malul Mării Roșii, iar „evaluarea pagubelor este în curs”, a transmis joi dimineață ministerul saudit al apărării.

Rafinăria din Samref este deținută de gigantul petrolier saudit Aramco și de Mobil Yanbu Refining Company Inc., o filială a ExxonMobil.

Atacul a venit în condițiile în care exporturile saudite de petrol prin portul Yanbu au ajuns la un nivel record.

Ras Laffan, Qatar

Ras Laffan, aflat în nordul Qatarului, este cel mai mare centru de lichefiere a gazului din lume. Locul a fost ținta mai multor atacuri din partea Iranului de la începutul războiului.

Joi dimineață, compania de stat QatarEnergy a raportat „pagube considerabile” după o serie de atacuri succesive care au provocat „incendii majore”, toate fiind stinse între timp. Instalația fusese atacată și cu o zi înainte.

Parsul de Sud, Iran

Ultimele atacuri iraniene asupra Ras Laffan sunt o reacție la cele lansate miercuri de Israel împotriva zăcământului offshore iranian Parsul de Sud, care furnizează aproximativ 70% din gazul natural consumat în Iran.

Anumite părți ale instalațiilor zăcământului au luat foc, potrivit Iranului.

Donald Trump, care a asigurat că Statele Unite „nu știau nimic” despre atacul israelian, a amenințat că va distruge „întregul zăcământ” Parsul de Sud dacă Iranul își continuă atacurile asupra Qatarului. Pe de altă parte, Trump a promis că Israelul nu va mai lovi câmpurile de gaze iraniene.

Partea sudică a zăcământului este exploatată de Qatar sub denumirea de Domul de Nord (sau Câmpul Nordic).

QatarEnergy estimează că în Domul de Nord sunt aproximativ 10% din rezervele mondiale cunoscute de gaze naturale.

Qatarul este legat printr-o serie de acorduri pe termen lung privind GNL cu, printre alții, Total (Franța), Shell (Marea Britanie), Petronet (India), Sinopec (China) și Eni (Italia).

Kharg, Iran

Locul de unde pleacă aproximativ 90% din exporturile de țiței ale Iranului, insula Kharg, situată la aproximativ 30 de kilometri de coastele iraniene, a fost ținta unor atacuri americane sâmbătă.

Autoritățile iraniene au declarat însă că exporturile continuă în mod normal și că nu au existat victime.

Donald Trump a amenințat că va distruge infrastructura insulei dacă Iranul continuă să blocheze strâmtoarea Ormuz.

Ruwais, Emiratele Arabe Unite

Rafinăria din Ruwais, situată în emiratul Abu Dhabi, este a patra ca mărime din lume, potrivit companiei naționale Adnoc.

Aceasta a fost nevoită să-și întrerupă activitatea săptămâna trecută din „precauție” după un atac cu drone în zonă, a declarat pentru AFP o sursă apropiată dosarului, fără a preciza dacă rafinăria în sine a fost afectată.

Adnoc nu a făcut nicio declarație cu privire la acest incident.

Ras Tanura, Arabia Saudită

Peninsula saudită Ras Tanura, situată în Golful Persic, găzduiește una dintre cele mai mari rafinării din Orientul Mijlociu și reprezintă, cu o capacitate de 550.000 de barili pe zi, un pilon al sectorului energetic al Regatului.

Rafinăria a fost ținta mai multor atacuri, în special a unui atac cu drone iraniene la începutul conflictului, care a provocat un incendiu și a forțat-o să se oprească parțial.

Agenția de știri economice Bloomberg a scris, citând o sursă, că activitatea a fost reluată între timp.