VIDEO Marcel Ciolacu anunță oficial că își dă demisia din funcția de premier: „Această coaliție nu mai e legitimă atât timp cât nu și-a trimis candidatul în turul 2”

Declaratii de presa facute de premierul demisionar Marcel Ciolacu la sediul Partidului Social Democrat, in Bucresti, 5 mai 2025. SURSA FOTO: Inquam Photos / Octav Ganea

Marcel Ciolacu a făcut primele declarații, în fața sediului PSD, după ce conducerea partidului a decis ieșirea de la guvernare în urma rezultatului din primul tur al alegerilor prezidențiale. Ciolacu a anunțat oficial că demisionează în această seară din funcția de premier. „Această coaliție nu mai e legitimă atât timp cât nu și-a trimis candidatul în turul 2”, a motivat liderul social-democrat, precizând că atât timp cât el va conduce partidul „nu va exista o guvernare PSD-AUR”.

Principalele declarații ale lui Marcel Ciolacu:

„ Am văzut votul românilor de ieri.

Am văzut votul românilor de ieri. Unul dintre cele două obiective nu ne-a ieșit, ceea ce înseamnă că coaliția de guvernare nu are legitimitate, cel puțin în această componență.

Le-am propus colegilor mei ieşirea din coaliţia de guvernare, care implicit duce la demisia mea din funcţia de prim-ministru, lucru pe care o să-l fac după întâlnirea cu dumneavoastră.

Am luat decizia să nu creăm o nouă coaliție.

Am luat decizia că miniștrii PSD rămân să discute cu reprezentanții PNL, UDMR și cum se hotărăște așa se face (în privința interimatului miniștrilor – n.r.).

Eu văd actuala coaliție și e un lucru corect ce au decis colegii mei. Această coaliție nu mai e legitimă. Oricum mă schimba viitorul președinte, eu așa am citit și am văzut la dumneavoastră. Va exista o viitoare coaliție care va guverna. Vom vedea, aceste discuții vor avea loc după ce vom avea un președinte ales. Am ascultat și vocea dumneavoastră, a presei, și a românilor, și cred că viitorul președinte va decide împreună cu partidele cine va guverna, cine va fi prim-ministru.

Am luat decizia de a nu susține public niciunul dintre cei doi candidați la alegerile prezidențiale din turul 2. Fiecare simpatizant al Partidului Social-Democrat va vota cum doreşte pe propria conştiinţă, un lucru care mi se pare corect.

Această coaliție nu mai e legitimă atât timp cât nu și-a trimis candidatul în turul 2.

Cât timp eu sunt președinte al PSD, nu va exista o guvernare PSD-AUR.”

Ciolacu a precizat că ședința în care se va discuta despre conducerea partidului va fi după turul 2 al alegerilor prezidențiale. „Am şi hotărât şi acest lucru, să-l facem miercurea după data de 18 sau în weekend, unde se face o analiză şi a rezultatelor pe fiecare organizaţie şi a rezultatelor guvernului”, a spus el.

Conducerea PSD a decis în unanimitate luni seară ca Marcel Ciolacu să își depună mandatul de premier, iar PSD să iasă de la guvernare, însă cu rămânerea miniștrilor în guvern până la instalarea unui nou cabinet, au declarat pentru HotNews surse din patid.

Și PNL s-a reunit de la ora 17.00 într-o ședință a Biroului Politic Național. Au început să apară lideri ai partidului care spun că „este momentul ca PNL să iasă de la guvernare și să se detașeze clar de PSD”.

Premierul Marcel Ciolacu a anunțat luni că le va propune colegilor săi de partid ieșirea PSD din coaliția de guvernare și demisia sa din funcția de prim-ministru.

Consiliul Politic Național al PSD a programat, luni după-amiază, o ședință pentru a discuta despre rezultatul primului tur al alegerilor prezidențiale.

‘Eu vreau să vă fac o declarație, cu ce intru să propun colegilor mei. După ce luăm niște decizii împreună cu colegii, o să vă anunț ce decizii am luat. După anularea alegerilor din decembrie și după alegerile parlamentare, s-a constituit o coaliție de guvernare care are și majoritate în Parlamentul României, cu două obiective. Primul obiectiv – de a crea un guvern cu un prim-ministru din partea PSD, pentru că PSD a fost pe primul loc. Colegii m-au propus pe mine. Și al doilea obiectiv – de a avea un candidat comun pentru funcția de președinte al României. Unul dintre cele două obiective nu a fost dus la îndeplinire, acela de a avea un candidat comun care să devină președintele României. Domnul Crin Antonescu, candidatul comun al coaliției, nu a intrat în turul 2’, a spus Ciolacu la sediul central al PSD, înainte de ședința conducerii partidului, potrivit Agerpres.

El a adăugat că, în consecință, acordul coaliției nu a fost îndeplinit decât parțial.

‘Normal că astăzi, după ce am văzut votul românilor și faptul că această coaliție nu și-a îndeplinit obiectivele, deci neavând nicio credibilitate după votul românilor, am să propun colegilor mei ca PSD să iasă din această coaliție. Dacă colegii mei vor vota ca să ieșim din coaliție, normal că eu, prim-ministrul coaliției, am să îmi depun demisia tot astăzi la președintele interimar al României’, a conchis Ciolacu.