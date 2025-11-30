LIVE Negocieri cruciale pentru încheierea războiului: Delegațiile americane și ucrainene discută acum despre prevederile din acordul de pace

Secretarul de stat american Marco Rubio a explicat că negocieri care au loc în acest moment în Florida au ca scop identificarea „unui drum de urmat” care să permită Ucrainei „să nu mai aibă niciodată un alt război”, potrivit New York Times.

Negocieriile vin într-un moment în care planul inițial în 28 de puncte al administrației americane a fost criticat de aliații Ucrainene ca fiind favorabil cererilor președintelui rus Vladimir Putin. Săptămâna aceasta, înregistrări și transcrieri publicate de Bloomberg au prezentat conversații separate, anterioare, între Witkoff și oficiali ruși, care au ridicat semne de întrebare cu privire la faptul că Witkoff negocia în numele rușilor, prezentând cererile acestora ca recomandări americane.

Delegația americană este formată din secretarul de stat Marco Rubio, Steve Witkoff, trimisul special al președintelui și cel considerat autor al primei variante a acordului, și Jared Kushner, ginerele președintelui și om de afaceri care se ocupă de diplomația internațională pentru Trump.

Care sunt obiectivele delegației ucrainene

Rustem Umerov, șeful Consiliului Național de Securitate și Apărare al Ucrainei și lider al delegației ucrainene, a declarat la sosirea în Florida că așteaptă cu nerăbdare o întâlnire „productivă” cu delegația SUA. Într-o postare pe X, în care a anunțat că întâlnirea a început, Umerov a adăugat că este „în contact permanent” cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, și că îi va raporta acestuia după încheierea întâlnirilor.

„Avem directive și priorități clare: protejarea intereselor Ucrainei, asigurarea unui dialog substanțial și avansarea pe baza progreselor realizate la Geneva”, a scris Umerov. „Lucrăm pentru a asigura o pace reală pentru Ucraina și garanții de securitate fiabile pe termen lung.”

Garanțiile de securitate au reprezentat mult timp un punct sensibil pentru Ucraina. Proiectul inițial al propunerii de pace susținute de SUA includea o promisiune de garanții de securitate pentru a preveni o altă invazie rusă, care ar fi fost aplicată în parte de Statele Unite, dar fără a detalia nivelul de angajament față de apărarea Ucrainei.

La precedentele negocieri, cele din Geneva menționate de Umerov, oficialii americani și ucraineni și-au exprimat optimismul privind un acord final. Oficialii au redus propunerea de 28 de puncte, iar Rubio a declarat că punctele care implicau NATO și țările europene au fost eliminate și puse deoparte pentru negocieri separate care vor necesita contribuția europeană.

Președintele Zelenski a declarat că va discuta direct cu domnul Trump despre „problemele sensibile”, care probabil includ teritoriul.

Întâlnirea vine într-unul din cele mai grele momente pentru președintele Zelenski care se confruntă cu consecințele unei anchete de corupție care a dus la demisia, vineri, a principalului său negociator și șeful cancelariei prezidențiale, Andri Iermak. Iermak a participat la discuțiile de la Geneva și a apărut alături de Rubio pentru a discuta despre acestea cu reporterii.