VIDEO Nicușor Dan, declarații de ultimă oră, de la Helsinki. „Eu nu sunt adeptul unor cedări dinspre sistemul de justiție, în ansamblu, către partea politică”

Președintele Nicușor Dan a făcut după-amiază declarații de presă la Helsinki, în contextul participării sale la Summitul Statelor UE de pe Flancul de Est, care a avut loc la House of the Estates, în capitala Finlandei. Chiar dacă se va ajunge la pace în Ucraina, Rusia va rămâne o amenințare permanentă, a avertizat președintele Dan. El a abordat și două dintre cele mai importante teme interne – victoria fostului judecător Cristi Danileț la CEDO și moțiunea, votată de PSD, împotriva ministrului Buzoianu.

„Eu nu sunt adeptul unei cedări de către sistemul judecătoresc în ansamblu către politic”, a puntat șeful statului.

HotNews a transmis în format LIVETEXT principalele declarații ale șefului statului:

„ Am avut o discuție în formatul Flancului estic care sunt și în UE și în NATO. Chestiunea fundamentală a fost operaționalizarea programelor din NATO și UE.

Până acum, Flancul Estic a fost o noțiune abstractă. Acum este o chestiune concretă. Acum e parte din niște programe europene. Toată chestiunea este de cât de bine vor fi reprezentate interesele României. Nu am niciun dubiu că vom reuși. Sunt foarte optimist că în acest format vom fructifica oportunitățile care vin din programele europene.

Sperăm să existe pace în Ucraina, dar chiar și dacă se va ajunge la această pace, Rusia va rămâne o amenințare permanentă. Așa că trebuie să fim pregătiți.

scopul summitului din Finlanda a fost operaționalizarea programelor din NATO și UE care privesc regiunea, iar întâlnirea va fi urmată de reuniuni tehnice la nivel de miniștri.

Eforturile noastre din interiorul UE trebuie să fie complementare cu cele din NATO.

Noi trebuie să rămânem calmi. Vom continua să investim în apărare. Avem un program de înzestrare a armatei până în 2040, cea mai importantă parte am pus-o în SAFE. Avem doi ani în care să folosim SAFE și apoi pe zona militară și vrem să începe să cheltuim din momentul zero.

Dezinformarea este cel mai eficient atac asupra democrațiilor noastre și ați văzut asta în România. Cred că ar trebui să depunem mai multe eforturi în ceea ce privește domeniul tehnologic.”

Despre documentarul Recorder și victoria lui Cristi Danileț la CEDO:

„ Am anunțat pentru luni o discuție cu reprezentanții magistraților care doresc să sesizeze probleme în sistemul de jsutiție. O componentă este administrarea sistemului de justiție din interiorul lui și este cea mai importantă.

Pe de altă, este o parte legislativă pe care evident când vom avea acordul să le facem, să le facem. Eu nu sunt adeptul unei cedări de către sistemul judecătoresc în ansamblu către politic. Sistemul de justiție trebuie să se autoregleze.”

Despre încălcarea protocolului de guvernare de către PSD, prin votarea moțiunii împotriva ministrului Diana Buzoianu:

„ E foarte greu să explic unui străin că avem patru partide în coaliție și toate se atacă între ele și niciuna nu spune un cuvânt despre opoziție. Pentru mine e foarte greu de înțeles.

Pentru moment, această coaliție funcționează și e bine că funcționează și dă un semnal și pentru parteneri pe zona de securitate, de economie, că au cu cine discuta în România.

Acest lucru dă un semnal partenerilor internaționali. Evident că în calitate de cetățean mi-ar plăcea să aud mai puțin zgomot de fond, dar una peste alta mergem înainte, dar momentan sunt mulțumit.”

Ulterior, în cursul serii, președintele va pleca în Marea Britanie, unde rămâne până miercuri pentru o altă serie de întâlniri.

Vizita lui Nicușor Dan în Finlanda a început luni, când Nicușor Dan a avut o întâlnire cu reprezentanţi ai companiilor din domeniul industriei de apărare şi aerospaţiale și diaspora românească.

Marți dimineață, de la ora 09.00, Nicușor Dan va vizita VTT Tehnical Research Centre of Finland, din oraşul Espoo, potrivit agendei publicate de Administrația Prezidențială.

Ulterior, de la ora 11.00, el a participat la Summitul Statelor UE de pe Flancul de Est, iar prima sesiune de lucru a avut tema tema „The EU’s Support for the Eastern Flank Countries”.

Vizită în Marea Britanie și summit în Belgia

În seara de marţi, de la ora 22.00, Nicușor Dan începe vizita în Regatul Unit cu o întâlnire cu reprezentanţii comunităţii româneşti, la ambasada ţării noastre din Londra.

A doua zi, 17 decembrie, Nicușor Dan se va întâlni cu reprezentanţi români ai mediului de afaceri din Marea Britanie, de la 11.30, apoi cu reprezentanţi ai companiilor britanice, de la 13.00.

Președintele va merge apoi la Bruxelles, pentru Summitul Uniunea Europeană – Balcanii de Vest. Tot la Bruxelles, joi, 18 decembrie, președintele va participa la reuniunea Consiliului European, de la ora 11.00.