LIVE Nicușor Dan, interviu la România TV: Despre măsurile Guvernului Bolojan: Dacă vorbim din punct de vedere ar afectării vieții românilor, cred că lucrurile puteau fi făcute altfel / Un „reproș” pentru guvern și coaliție: O grijă mai mare în a comunica cu oamenii

Președintele României se află duminică seară în studioul România TV, unde abordează mai multe subiecte de pe agenda internă și cea externă. Este primul interviu acordat de Nicușor Dan pentru acest post de televiziune.

HotNews transmite LIVE TEXT declarațiile președintelui

Ați lansat de curând strategia de apărare și vorbiți în ea despre corupție. Cum vedeți situația că un mituitor intră în biroul premierului și vrea să ofere o sumă ca să schimbe un director de direcție veterinară?

Tipul acesta de oameni există în societate. Faptul că în urma acestei întâlniri nu a existat o consecință administrativă înseamnă că în acest caz și în altele, cum a fost cel de la MApN, decidenții politici au fost fermi. Fenomenul corupției trebuie manageriat mai bine. Când ești într-o poziție de decizie ai multe întâlniri, probabil că te întâlnești cu zeci de oameni într-o zi și nu ai timp să vezi informații despre ei.

Ce vă îngrijorează cel mai tare în privința corupției?

Oamenii văd cum se angajează oameni în primării, că deodată dacă te angajezi acolo poți să o duci mai bine, văd că la nivel mare sunt corupți dovediți și, după un an, doi, de pușcărie au ieșit. Există un fenomen de corupție, care diminuează încrederea în stat. Cetățenii pierd din faptul că se extrag resurse din economie. Corupția subminează economia.

Despre măsurile Guvernului

Românii o duc mai rău față de acum șase luni. Faptul că avem o inflație de 10% înseamnă că fiecare român cumpără cu 10% mai puțin decât putea să cumpere. Pe de altă parte, noi, ca societate, am fost nevoiți să luăm niște măsuri, pentru că România este împrumutată de niște fonduri de investiții, băncii, și oamenii ăștia au spus că dacă nu reducem deficitul unii se vor retrage, alții se vor împrumuta și mai scump. Deci am fi intrat într-un cerc vicios.

2026 o să fie dificil, dar din 2027 există toate speranțele de creștere pentru economie. Așa cum sunt lucrurile acum, nu există alte măsuri decât cele anunțate cu privire la bugetele lor de familie, dar o să mai existe niște taxe deja anunțate, cum este taxa pe proprietate, care intră în vigoare de la 1 ianuarie. Efectul cel mai mare l-a avut TVA, poate să mai fie o mică afectare la veniturilor la început de 2026 și cam asta ar trebui să fie tot. Statul va trebui să umble la multe din cheltuielile pe care statul le face.

Au fost un eșec măsurile?

Dacă ne uităm macro, a fost un succes, adică România a evitat retrogradarea pe piețele financiare și nu se mai pune problema să ne întoarcem acolo. Dacă privim la modul în care au afectat viața oamenilor, aici putem să vorbim poate că lucrurile puteau să fie făcute altfel.

Am avut o înțelegere privind TVA la începutul guvernării. Tot timpul ne uităm la niște cifre și peste două săptămâni cifrele sunt altele. Am avut discuții cu Comisia Europeană și au spus că cifrele noastre cam se mișcă dintr-o parte în alta, nu e normal.

Cineva a ascuns cifrele reale?

N-aș spune asta, numai că instituțiile nu colaborează între ele.

Dacă ar fi să reproșați ceva Guvernului, premierului, care ar fi acele lucruri?

N-aș intra într-o dezbatere pe fond. Bineînțeles că avem din când în când discuții cu liderii coaliției. Cred că o grijă mai mare în a comunica cu oamenii lucrurile, adică măsurile care sunt luate, cred că asta ar fi important.

Vă deranjează rigiditatea premierului?

E foarte greu și într-o coaliție de două partide, am văzut asta, darămite într-o coaliție de patru partide. Tot timpul e dificil, în mod legitim fiecare partid are un electorat, electoratul își dorește un lucru. Să compatibilizezi e dificil, dar dincolo de discuțiile astea contondente, unele ar putea să lipsească, faptul că ei reușesc totuși să ia măsuri împreună e un lucru bun. Lucrurile sunt sub control.

Cu PSD cum lucrați?

Nu e un secret că am avut o lungă istorie de tensiune cu PSD, în special la nivel local, în București, dar am o relație foarte bună cu PSD de când a acceptat să facă o coaliție la nivel național. Toate discuțiile sunt rezonabile. Cu Grindeanu interacționez cel mai mult.

Cum este relația cu USR?

Din nou, nu este un secret că cu USR am avut o relație foarte bună toți acești cinci ani la Primăria Capitalei, deci din punct de vedere uman, dacă vreți, cu USR sunt mai apropiat. Dincolo de asta, în ceea ce privește relația din coaliție, încerc să îmi respect mandatul de mediator.

Vă deranjează că spun că îi susțineți în campanie?

Cred că ne uităm la același site-uri și îmi apar aceleași reclame, și acolo scrie „veți avea în mine un partener”. Dacă vă veți duce înapoi, la Congresul PNL din vară, veți vedea că la sfârșit le-am spus exact aceeași frază.

Nu veți fi jucător, nu vă veți implica în campanie?

Constituția îmi interzice, într-o chestiune din asta cum sunt alegerile, să mă poziționez într-o parte sau alta. Ca fost primar, ca locuitor, Bucureștiul contează pentru România, pot să spun ce cred eu că trebuie să se întâmple în orașul ăsta, că trebuie să ne uităm unde se duc banii, că trebuie să limităm mafia imobiliară.

Constituția mă oprește să spun tot ce știu despre cum s-au comportat acești doi primari de sector (Băluță și Ciucu) în relația cu speculatorii imobiliari. Informații pe care le-am spus de-a lungul timpului, dar acum fiind campanie Constituția mă face să mă opresc.

Aveți un favorit?

Am un favorit pe care voi pune ștampila în cabina de vot. E o cursă în patru, dintre care oricare poate să câștige Primăria Capitalei.

Vă sperie perspectiva unei victorii suveraniste la București?

Nu mă sperie nimic. Noi avem o competiție la PMB. Dacă vorbim de chestiunea asta așa-zis suveranistă, și eu sunt suveranist, România e un stat suveran, problema e că noi avem niște mișcări politice care vor să ducă populația apropiere de zona rusă. O perspectivă ca la alegerile parlamentare din 2028 să ne ducem în direcția asta, asta e ceva care mă face să reflectez.

Ați câștigat cu peste 40% alegerile locale. Acum sociologii anticipează o cursă echilibrată. Aveți preocuparea că ar putea apărea un rezultat-surpriză?

Văd și eu niște sondaje. Răspunsul meu că în momentul de față sunt patru persoane care pot fiecare dintre ele să câștige PMB cu scor în jur de 25%.

Numirea lui Vlad Voiculescu, urmărit penal, drept consilier prezidențial onorific?

Mi-am luat toate informațiile. Eu nu o să spun că procurorul are sau nu dreptate. Este un dosar care a fost deschis acum mulți ani și care nu avansează. Parchetul poate să facă un efort pentru a tranșa aceste cazuri. Dacă se întâmplă niște lucruri, evident că atunci trebuie să luăm distanță. Eram primarul Capitalei și am fost acuzat de ANI că am făcut fel de fel de lucruri, și a durat vreo patru ani până când Înalta Curte a zis că eu n-am făcut nimic care să fie vreo incompatibilitate.

Eu cred că noi trebuie să ajungem la un context administrativ în care suspiciunile pe niște oameni care reprezintă statul să se rezolve statul. Avem 3.000 de procurori, din care unii lucrează foarte mult, alții destul de puțin. Sunt multe lucruri pe eficiența actului de justiție pe care trebuie să le discutăm.

Veți apela la justiție pe chestiunea cu donatorii din campanie.

Nu e prima campanie pe care am dus-o și de fiecare dată am avut anumite sume care n-au fost recunoscute de autoritatea electorală. Ei nu prea înțeleg fenomenul cu donațiile online. În cele două tururi împreună am cheltuit 61 de milioane de lei și AEP mi-a rambursat 60 din 61. E un milion diferență, ne vom duce în instanță. Am câștigat litigiile din trecut.

Cum veți tranșa toată această situație cu magistrații și pensiile lor?