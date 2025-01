LIVE Război în Ucraina, ziua 1072: Nou atac aerian rusesc peste noapte / O dronă a lovit un bloc din Sumî, ucigând patru oameni / Au fost atacate și porturile dunărene de pe granița cu România

Rusia a lansat un nou val de drone Shahed către Ucraina peste noapte, una dintre ele lovind un bloc din orașul Sumî joi dimineață, omorând patru persoane și rănind nouă, inclusiv un copil, potrivit autorităților regionale. O parte dintre drone au vizat infrastructura portuară de pe Dunăre, la granița cu România, a transmis MApN, precizând că au fost ridicate două F-16 de la baza Borcea pentru monitorizarea situației aeriene.

Declarațiile lui Putin prin care respinge legitimitatea guvernului ucrainean și a unui posibil viitor acord de pace creează condiții pentru ca Rusia să justifice încălcarea oricărui viitor acord cu Ucraina, consideră Institutul pentru Studiul Războiului.

Putin a afirmat în mod repetat că fiecare guvern ucrainean de la Revoluția pro-occidentală a Demnității din 2014 a fost ilegitim. Putin s-a angajat totuși în negocieri și a ajuns la acorduri cu oficialii ucraineni, inclusiv în ceea ce privește soluționarea conflictului armat prin acordurile de la Minsk din 2014 și 2015. Putin a încălcat, însă, în mod constant aceste acorduri și a folosit afirmații similare privind ilegitimitatea guvernului ucrainean pentru a justifica aceste încălcări.

Chiar dacă Zelenski sau alte autorități ucrainen ar fi de acord să anuleze decretul care interzice negocierile cu Putin, Putin ar încălca probabil orice acord de pace sau de altă natură pe care îl încheie cu Ucraina sub falsa justificare că astfel de acorduri sunt „invalide”, dacă el crede că își poate atinge obiectivele de război maximale prin operațiuni militare.

Putin intenționează, de asemenea, să folosească afirmațiile false privind ilegitimitatea guvernului ucrainean și limitările pe care decretul le impune posibilității negocierilor de pace pentru a prezenta în mod fals Ucraina – și nu Rusia – drept partea care prelungește războiul și care nu dorește sau nu poate să se angajeze în negocieri semnificative.

Comisia de buget a Germaniei i-a cerut ministrului de Finanțe Joerg Kukies să aprobe un ajutor militar suplimentar de 3 miliarde de euro pentru Ucraina, au declarat surse Reuters.

Solicitarea a fost aprobată în comisia de buget a parlamentului cu voturile conservatorilor din opoziție (CDU) și ale Democraților Liberi (FDP), în timp ce social-democrații (SPD) și a Verzii de la guvernare, potrivit membrilor comisiei.

Comisia nu poate decide cu privire la un ajutor suplimentar pentru Ucraina fără aprobarea ministrului de finanțe. Cu toate acestea, în practică, ministerul se conformează de obicei cererilor aprobate de comisie.

Membrii comisiei pentru buget din CDU și FDP au spus că există suficiente fonduri în buget pentru această cerere. Cancelarul Olaf Scholz (SPD), este, de asemenea, în favoarea unui ajutor militar suplimentar, dar a insistat până acum că acesta ar putea fi finanțat numai printr-o excepție de la decizia de limitare a datoriei, pentru a permite împrumuturi suplimentare.

Rusia a lansat peste noapte, din cinci direcții, 81 de drone Shahed și imitatoare, au transmis pe Telegram forțele aeriene ucrainene.

Până la ora 09:00 a fost confirmată doborârea a 37 de drone în zece regiuni ucrainene (Poltava, Sumî, Kiev, Cerkasî, Kirovohrad, Jîtomir, Hmelnîțșkîi, Dnipro, Herson și Odesa), iar 39 de drone imitatoare „s-au pierdut în zonă, fără efecte negative.”.

„Regiunile Cernihiv, Sumî, Odesa și Poltava au suferit în urma atacului ostil. Au fost avariate întreprinderi industriale, clădiri private și de apartamente, precum și vehicule. O dronă de atac inamică a intrat într-o clădire cu mai multe etaje din Sumî. Din păcate, există victime, serviciile speciale eliminând consecințele și oferind asistență victimelor”, a mai transmis sursa citată.

Estimarea ucraineană a pierderilor rusești de miercuri: 1270 soldați, 4 tancuri, 17 alte blindate, 17 tunuri, 85 diferite vehicule și 4 echipamente speciale.

Drona care a lovit un bloc din Sumî a distrus cinci apartamente și a avariat peste 20 de mașini, au declarat autoritățile. Lucrările la fața locului au continuat joi dimineață, fiind publicate imagini cu salvatorii care scotocesc printre dărâmături.

