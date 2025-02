LIVE Război în Ucraina, ziua 1081: Probabil că mă voi întâlni cu Zelenski săptămâna viitoare, anunță Trump / Rușii afirmă că au cucerit Torețk, ucrainenii neagă și spun că se duc lupte grele / Țările baltice se rup în sfârșit de rețeaua de electricitate rusă

Donald Trump a declarat că „probabil” se va întâlni cu Volodimir Zelenski săptămâna viitoare. Întrebat unde ar putea avea loc o astfel de întâlnire, Trump a subliniat că „eu sunt aici” la Washington, adăugând că nu va merge în Ucraina.„Mi-ar plăcea să văd că se termină, doar din punct de vedere uman. Aș vrea să văd că se termină. Este un război ridicol”, a declarat Trump despre războiul declanșat de Rusia în urmă cu trei ani.

Rusia a lansat peste noapte, din cinci direcții, 139 de drone Shahed și imitatoare, afirmă forțele aeriene ucrainene într-o postare pe Telegram.

Potrivit sursei citate, până la ora 09:00 s-a confirmat doborârea a 67 de drone în 14 regiuni ucrainene, iar „71 de drone imitatoare s-au pierdut la nivel zonal (fără consecințe negative).” Nu se precizează ce s-a întâmplat cu drona care nu a fost nici doborâtă, nici nu „s-a pierdut”.

„Regiunile Sumî, Poltava, Dnipro și Kiev au avut de suferit ca urmare a atacului ostil”, se mai spune în mesajul de pe Telegram.

Pe rețelele de socializare a fost postat un clip care arată doborârea unei drone de atac Shahed de către o bateria antiaeriană ucraineană:

Footage of a Ukrainian AAA team downing an incoming Russian attack drone at near point-blank range. pic.twitter.com/11iQDARR7U