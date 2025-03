LIVE Război în Ucraina, ziua 1103: ISW avertizează că abandonarea Ucrainei de către SUA crește semnificativ probabilitatea de victorie a Rusiei / Prima tranșă din împrumutul dat Ucrainei de Regatul Unit ajunge săptămâna viitoare

La două zile de la conflictul din Biroul Oval dintre Zelenski și Trump, războiul cu invadatorii ruși continuă, dar într-o atmosferă mai sceptică. Analiștii Institutului pentru Studiu de Război (ISW) avertizează că oprirea asistenței către Ucraina de către Statele Unite crește semnificativ probabilitatea de victorie a Rusiei în război. Acest lucru poate duce la creșterea agresiunii rusești, confiscarea de noi teritorii și explozia stabilității în regiune, spun aceștia.

Prima tranșă din împrumutul Regatului Unit pentru un total de 2,26 miliarde de lire sterline ar trebui să vină în Ucraina săptămâna viitoare. „Împrumutul va fi pe deplin orientat către achizițiile militare pentru a consolida capacitatea de apărare a Ucrainei, iar prima tranșă este de așteptat să fie oferită Ucrainei săptămâna viitoare”, scrie presa ucraineană

08.00 O nouă misiune de monitorizare a organismului de supraveghere nucleară al ONU a sosit sâmbătă la centrala nucleară ucraineană Zaporojie, aflată sub ocupație rusă, pentru prima dată via teritoriul rus, a declarat un șef al centralei instalat de Rusia, transmite Reuters. Rotația AIEA are loc după câteva săptămâni de întârziere cauzată de activitatea militară în jurul sitului, fiecare parte dând vina pe cealaltă pentru încălcarea regulilor menite să garanteze sosirea în siguranță a echipei de experți la centrala nucleară. „Este extrem de important ca ruta să treacă prin teritoriul Federației Ruse pentru prima dată”, a declarat Iuri Cerniciuk, șeful uzinei Zaporojie (sud-estul Ucrainei), instalat de Rusia, într-un videoclip pe Telegram.

07.00 Lituania a investit 20 de milioane de euro (21 milioane de dolari) în achiziționarea de armament de la producătorii ucraineni și va produce arme în cooperare cu Ucraina, a declarat Ministerul Apărării Lituaniene