LIVE VIDEO Ultimele date de la autorități după explozia de la blocul din Rahova: Un stâlp de rezistență de la liceul Bolintineanu e afectat

Secretarul de stat în MAI, Raed Arafat, și primarul general interimar Stelian Bujduveanu susțin acum o conferință de presă cu privire la explozia de dimineață de la blocul de 8 etaje din cartierul Rahova din București.

Potrivit precizărilor făcute de Raed Arafat, primul apel la 112 a fost făcut la 9:08, iar primele echipaje au ajuns la locul exploziei la 9.15.

Bilanțul preliminat este de trei persoane decedate, 14 transportați la spital și alți trei răniți care au refuzat transportul la spital.

„Între cei transportați la spital se numără și persoane în vârstă care nu puteau fi lăsate pe stradă și rămân acolo până când vor fi găsi un loc să fie relocați”, a explicat Raed Arafat.

Ca urmare a violenței exploziei a fost afectat și liceul Bolintineanu din aproapiere. Un stâlp de rezistență de la liceu e afectat, motiv pentru care autorităților au dispus închiderea școalii. Au fost evacuați 700 de elevi și 400 personal didactic și auxiliar, potrivit lui Raed Arafat.

La fața locului, acționează șase inspectori de la Inspectoratul pentru Stat în Construcții, iar activitatea în școală nu poate fi continuată până nu se face o expertiză.

Unde vor fi duși cei evacuați

„Vom caza pe toată lumea în hoteluri în acest final de săptămână. Începând de luni vom pune la dispoziție locuințe proprii, la standard ridicat, ca acești oameni să nu simtă ca le-a fost afectată calitatea vieții”, a explicat primarul general interimar Stelian Bujduveanu.

De asemenea, autoritățile vor lua măsuri pentru a elibera noi documente pentru cei care nu mai pot intra în blocuri întrucât pompierii au dispus evacuarea completă din cauza riscului de prăbușire.

știre în curs de actualizare