Locuitorii din două zone ale României vor avea taxe reduse la jumătate. Decizie a Guvernului

Guvernul a adoptat vineri o ordonanță de urgență care asigură menținerea în acest an a reducerii cu 50% a impozitelor și taxelor locale pentru comunitățile din Munții Apuseni și Delta Dunării, ținând cont de statutul de zone defavorizate.

Decizia vine după ce mai multe primării din zona Munților Apuseni din județul Alba au anunțat suspendarea plății taxelor locale, cerând aplicarea facilităților fiscale prevăzute de Hotărârea de Guvern nr. 323/1996, informează Alba 24.ro.

Măsura a fost anunțată pe Facebook de către deputatul PNL de Alba, Florin Roman, dar și de Corneliu Mureșan, preşedintele PSD Alba.

„Guvernul Bolojan a adoptat azi ordonanța de urgență prin care li se face dreptate moților din județele Alba, Cluj, Bihor, Hunedoara și Arad, ce reglementează menținerea reducerii nivelului birurilor la plata impozitelor locale, ținând cont de statutul de zonă defavorizată, alături de Delta Dunării, lucru consfințit încă din 1996. Am promis acest lucru și m-am ținut de cuvânt, alături de primarii din Apuseni, indiferent de culoarea politică”, a scris vineri pe Facebook deputatul PNL Florin Roman.

Florin Roman: Era o dublă anomalie

Contactat de HotNews.ro, deputatul Florin Roman a explicat că „o hotărâre dată în 1996 de Guvernul Văcăroiu stabilește un regim fiscal cu reduceri de 50% pentru locuitorii din zonele defavorizate din Apuseni și Delta Dunării care erau în grad accentuat de depopulare și sunt și în continuare”.

„Prin introducerea la finalul anului trecut a unui plafon de 5% la reducerile de taxe și impozite locale, acești locuitori nu se mai încadrau în plafon și ar fi trebuit să plătească impozite integral și majorate. Era o dublă anomalie”, a declarat Florin Roman.

Ce se schimbă. Explicațiile președintelui PSD Alba

Preşedintele PSD Alba, Corneliu Mureşan, și secretar de stat în cadrul Secretariatului General al Guvernului, a dat detalii, pe Facebook, despre decizia adoptată de Guvern.

Potrivit acestuia, noua ordonanță de urgență prevede următoarele:

Locuitorii din Apuseni pot primi în continuare reducerea de 50% la impozite și taxe pentru casă, curte și mașină; Aceste reduceri sunt excluse din plafonul de 5% în care administrațiile locale pot acorda scutiri și reduceri de taxe și impozite locale; Sumele necesare pentru acordarea acestor reduceri vor fi suportate din bugetul național, nu din bugetele locale.

Contactat de HotNews, Corneliu Mureșan a explicat că reducerea cu 50% a taxelor și impozite lor locale pentru locuitorii din Munții Apuseni și Biosfera Deltei Dunării este prevăzută în Ordonanța de Guvern 27/1996.

„La finalul anului trecut, pachetul 2 care a adus o serie de modificări la Codul Fiscal prin legea 239/2025 introduce niște prevederi care spun ca în continuare consiliile locale pot acorda facilități si reduceri de taxe si impozite. Problema a apărut când câteva zile mai târziu a apărut OUG 78/2025 care la articolul 489 prevede că Consiliile Locale pot să acorde reduceri la plata impozitelor și taxelor locale pe o perioada de cel mult 2 ani fiscali și cuantumul total al scutirilor sau reducerilor nu poate depăși mai mult de 5% din totalul veniturilor din taxele locale încasate până în ziua adoptării hotărârii, majoritatea Consiliilor adoptând hotărâri până la 31 decembrie 2025”, a precizat Corneliu Mureșan.

Unii localnici au plătit impozite mărite

„Sunt câteva persoane care au plătit taxele ți impozitele mărite, deși ambiguitatea aceasta legislativă a făcut unele UAT-uri să încurajeze persoanele să nu plătească taxele impozitele pana nu se clarifica situația și au făcut memorii la Guvern”, a precizat Corneliu Mureșan.

„Ca să vedeți cât de mult a crescut impozitul, locuitorii dacă aveau impozit de 2 lei, cu reducerea plăteau 1 leu. Anul acesta ar fi trebuit să plătească cei 2 lei, indexați cu peste 70%, pragul minim cu care au crescut taxele locale, plus 5,5% inflația. Este o creștere mult prea abruptă pentru o zonă defavorizată”, a mai precizat Mureșan.

Potrivit acestuia, localitățile în care sunt aplicate aceste reduceri sunt menționate în HG 323/1996 si 395/1996.

Ce se întâmplă cu cei care au plătit impozite mărite: Explicațiile Guvernului

Guvernul a anunțat ulterior vineri că aprobat clarificările legislative necesare pentru aplicarea unitară a reducerii cu 50% a impozitului pe proprietate pentru locuitorii din zona Rezervației Biosferei Deltei Dunării și din Munții Apuseni.

Această facilitate se aplică pentru plata impozitului pentru terenurile aferente locuinței de domiciliu, pentru clădirile folosite ca locuințe de domiciliu (excepție fac cele utilizate pentru activități economice) și pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului.

„Pentru persoanele din aceste localități care au plătit deja impozitele pentru anul 2026, sumele vor fi regularizate astfel: fie se compensează cu alte obligații fiscale, fie se restituie conform legii”, se arată în comunicatul Guvernului.

Potrivit Guvernului, zonele din Munții Apuseni și Biosfera Rezervației Delta Dunării beneficiază de facilități fiscale întrucât sunt regiuni cu constrângeri naturale și economice, unde statul a decis să intervină prin măsuri de sprijin pentru a susține populația și activitatea economică.