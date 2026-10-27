Londra avertizează: „Trebuie să fim pregătiți pentru un scenariu în care NATO se află în război cu Rusia”

Secretarul britanic al apărării, Wes Streeting, a acuzat Rusia de amenințări hibride și „terorism sponsorizat de stat”, avertizând că Vladimir Putin „ne testează pe noi și testează hotărârea NATO”, potrivit The Guardian.

Într-o conferință de presă alături de omologul său polonez, la Varșovia, oficialul britanic a declarat că „trebuie să fim pregătiți pentru un scenariu în care Regatul Unit și Alianța NATO se află în război cu Rusia”.

„Nu pentru că ne dorim război – nu avem nimic împotriva poporului rus și nu dorim un război cu Rusia; NATO este o alianță defensivă –, dar atunci când Putin dă asigurări că nu are intenția de a provoca un război cu NATO, ne amintim ce spunea despre Ucraina cu doar câteva zile înainte de invazie”, a adăugat Wes Streeting.

Avertismentul lui Streeting vine în contextul în care șeful contraspionajului britanic, Ken McCallum, a declarat recent că Rusia este „agresorul numărul 1” și amplifică războiul hibrid împotriva aliaților Ucrainei.

Luni, Serviciul Român de Informații a anunțat că a depistat o rețea de sabotaj coordonată din Rusia care a fost implicată în provocarea incendiului de pe platforma industrială Carfil din 14 septembrie 2026. „Datele obținute până în prezent arată că misiunile rețelei nu se limitau la România”, conform contraspionajului românesc.

NATO va continua să sprijine Ucraina, spune Londra

Secretarul britanic al apărării a subliniat că Alianța Nord-Atlantică este gata „să apere fiecare centimetru din teritoriul NATO” și va continua să sprijine Ucraina.

„Cu cât suntem mai pregătiți să facem față Rusiei, să apărăm fiecare centimetru din teritoriul NATO, cu atât este mai puțin probabil să ajungem în acel scenariu. Polonia este unul dintre cei mai mari prieteni ai noștri și, cu siguranță, cel mai de încredere prieten al nostru în Europa, iar noi apreciem și prețuim foarte mult această prietenie”, a adăugat Streeting.

El a explicat că parteneriatul dintre Londra și Varșovia „nu ține numai de istoria noastră comună”, ci și de „hotărârea noastră comună ca, în acea confruntare dintre libertate și tiranie, Regatul Unit și Polonia să nu fie simpli spectatori”.