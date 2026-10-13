Șeful contraspionajului britanic avertizează că Rusia și Iranul intensifică operațiunile hibride. „Agresorul numărul 1” și efectele AI

Șeful serviciului britanic de informații interne, MI5, a avertizat că Iranul își intensifică încercările de a viza ținte mai greu de atins, precum obiective militare din Marea Britanie, iar Rusia își amplifică războiul hibrid împotriva aliaților Ucrainei, potrivit Reuters.

Directorul general al MI5, Ken McCallum, a susținut marți discursul anual cu privire la diversele amenințări cu care se confruntă Marea Britanie.

El a atras atenția că amenințările din partea actorilor statali s-au înmulțit de patru ori în ultimul deceniu, menționând că instituția sa alocă acestei probleme mai multe resurse decât în perioada Războiului Rece.

Luni, premierul britanic Andy Burnham a declarat că Teheranul se află „foarte probabil” în spatele unui presupus complot împotriva RAF Fairford, o bază aeriană folosită de bombardierele americane pentru a efectua lovituri asupra Iranului. Incidentul a declanșat o alertă de securitate și l-a făcut pe președintele Donald Trump să retragă avioanele de acolo.

Teheranul a respins acuzațiile, precum și pe cele privind alte activități ostile în Marea Britanie, unde autoritățile acuză de mulți ani Iranul că este implicat în comploturi și tentative de asasinat împotriva unor disidenți și a unor ținte israeliene și evreiești.

Rusia este „agresorul numărul 1”, spune șeful MI5

Asemenea Iranului, și Rusia neagă acuzațiile privind implicarea în acte ostile în Marea Britanie și în alte țări occidentale, dar Ken McCallum a descris-o drept „agresorul numărul 1”.

Șeful contraspionajului britanic a reluat acuzațiile altor servicii europene de intelligence, potrivit cărora Rusia folosește tactici aflate chiar la limita unui conflict convențional. În acest sens, el a invocat tentativa de atac cu dronă asupra unui avion cargo de pe aeroportul din Leipzig și un atac cibernetic asupra infrastructurii energetice a Poloniei.

„Nu este o întâmplare că agresorii ruși încearcă să destabilizeze alte state europene într-un moment în care progresul lor militar în Ucraina este minim și îngrozitor de costisitor”, a adăugat McCallum.

Oficiali din mai multe țări UE acuză Rusia de multă vreme că desfășoară acțiuni de sabotaj, atacuri cibernetice și alte operațiuni hibride în Europa, cu scopul de a eroda sprijinul pentru Ucraina.

Luni, ministrul german de interne, Alexander Dobrindt, a declarat că Germania se confruntă cu un „război din umbră”, al cărui „obiectiv depășește cu mult tot ce s-a văzut în timpul Războiului Rece”. Totodată, șeful serviciului secret ceh a avertizat că Rusia poate recurge, în următoarele luni, la operațiuni mai riscante și de amploare mai mare împotriva statelor NATO.

Zeci de arestări în dosare asociate Iranului

Șeful MI5 a spus că în acest an s-a produs o schimbare majoră în ceea ce privește „ambițiile iraniene de a ataca ținte mai greu de atins, precum obiectivele militare”.

„Incidentul de la RAF Fairford (…) nu este unic. Au mai existat și alte exemple, nu numai în Regatul Unit, ci în întreaga lume”, a adăugat el.

Ken McCallum a precizat că, în ultimul an, operațiunile care au legătură cu Iranul au dus la peste 50 de arestări.

Întrebat dacă Iranul are capacitatea de a lansa atacuri complexe, eventual folosind drone cu explozibil, McCallum a spus că acesta este limitat de nivelul de pregătire al infractorilor și intermediarilor pe care îi folosește pentru operațiuni în Marea Britanie.

„Având în vedere ceea ce am văzut efectiv în practică în Regatul Unit în ultimii ani, nu s-a ajuns nici pe departe la (acel) nivel de capacitate”, a explicat oficialul.

Șeful contraspionajului britanic, despre efectele AI

În ceea ce privește folosirea abuzivă a inteligenței artificiale (AI), Ken McCallum a spus că principala îngrijorare se referă la posibilitatea ca diverși teroriști să dezvolte arme biologice sau chiar să creeze noi agenți patogeni.

Șeful MI5 a precizat că acesta este domeniul asupra căruia el și colegii săi sunt „concentrați în mod special”.

Oficialul britanic a explicat că tehnologia potențează „competiția din domeniul securității cibernetice dintre atacatori și apărători”, iar teroriștii o exploatează pentru a-și îmbunătăți activitățile de recunoaștere și metodele de atac.

„Aceste riscuri sunt reale”, a mai declarat McCallum.