Loteria Română: Reporturi de milioane de euro la tragerile speciale 6/49 și Joker de duminică

Loteria Romana organizeaza duminica, 20 iulie, Tragerile speciale loto ale verii, la care există reporturi de milioane de euro la Loto 6/49 și la Joker, informează instituția.

Loteria Română a suplimentat cu o fondul de câștiguri al categoriei I cu 100.000 de lei la Loto 6/49, 50.000 de lei la Joker si 25.000 de lei la Loto 5/40/

La Loto 6/49 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 14,18 milioane de lei (peste 2,79 milioane de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 1,96 milioane de lei (peste 387.300 de euro).

La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 25,58 milioane de lei (peste 5,04 milioane de euro), iar la categoria a II-a un report in valoare de peste 531.700 de lei (peste 104.800 de euro).

La Noroc Plus, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 1,17 milioane de lei (peste 231.000 de euro), iar la categoria a II-a un report de peste 27.200 de lei.

La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 129.400 de lei (peste 25.500 de euro), iar la categoria a II-a un report de peste 64.700 de lei (peste 12.700 de euro). La Super Noroc este in joc la categoria I un report in valoare de peste 114.000 de lei (peste 22.400 de euro), iar la categoria a II-a un report de peste 38.000 de lei.

La tragerile loto de joi, 17 iulie, Loteria Romana a acordat 20.022 de castiguri in valoare totala de peste 1,48 milioane de lei.