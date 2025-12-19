Lovitură pentru două cluburi din SuperLiga. FIFA le-a dat interdicție la transferuri

CFR Cluj și Petrolul Ploiești au probleme înainte de sărbători. FIFA tocmai le-a dat interdicție la transferuri pentru datorii neachitate, informează vineri DigiSport.ro.

Forul internațional a dictat blocarea transferurilor pentru 3 perioade de marcato în cazul ploieștenilor începând cu data de 18 decembrie, în timp ce ardelenii au interdicție pe termen nedeterminat, de la 15 decembrie.

Cristian Fogarassy, vicepreședintele Petrolului, a oferit și o primă reacție: „Avem o datorie de circa 15.000 euro de pe urma rezilierii cu Fabricio Baiano. I-am achitat deja două tranșe, a mai rămas ultima, dar nu e nimic alarmant. De fapt, am făcut deja plata, urmează să fie confirmată, așa încât lucrurile sunt, practic, închise”.

Și Iuliu Mureșan, președintele celor de la CFR Cluj, a vorbit despre interdicția primită: „Avem o restanță față de un impresar, în valoare de 35.000 de euro. Vom achita în timp util, astfel încât să dispară această interdicție”.

Pentru CFR e a doua interdicție la transferuri primită anul acesta după ce FIFA a mai „taxat-o” și în toamnă, scrie Digi Sport. Tot în toamnă, UTA, FC Botoșani sau Oțelul au primit și ele interdicție la transferuri.