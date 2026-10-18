Luca Niculescu, discuție cu miniștrii pe care-i vrea în guvern: „Nu ne așteaptă o perioadă ușoară”

Premierul desemnat Luca Niculescu a avut sâmbătă o întrevedere cu cei pe i-a propus să facă parte din guvernul cu care va merge în Parlament pentru a cere votul de învestitură. Într-o postare pe Facebook, el a precizat că întâlnirea a avut rolul de a stabili măsurile pentru perioada următoare.

„Nu ne așteaptă o perioadă ușoară. Sunt multe probleme care nu mai pot fi amânate și mulți români care așteaptă, pe bună dreptate, soluții”, a scris Luca Niculescu.

El a spus că s-a discutat despre programul de guvernare, dar și mai multe probleme la zi.

„Am vorbit și despre securitatea României, despre parteneriatele noastre externe și despre nevoia de a pune tot mai mult accent pe diplomația economică. Relațiile noastre externe trebuie să însemne și mai multe investiții, noi piețe pentru firmele românești și locuri de muncă”, a precizat el.

Întâlnire cu Ilie Bolojan

În cursul acestei zile, premierul desemnat mai are programată o întâlnire cu președintele PNL, Ilie Bolojan, cu care urmează să semneze acordul de colaborare prin care parlamentarii PNL să voteze învestirea guvernului.

„Acest acord de susținere e unui condiționat. Mâine după-amiază (n.r duminică) voi semna cu premierul desemnat acest acord în care el se angajează să păstreze țintele de deficit asumate, ca să putem accesa fondurile europene în continuare, să rămânem o țară sigură pentru investitori”, a declarat Bolojan, sâmbătă, după ședința conducerii PNL.

El a subliniat că acordul va fi în vigoare până la votarea legii bugetului pe 2027.

Ce urmează

De luni, guvernul Luca Niculescu merge în Parlament. În prima zi, miniștrii vor fi audiați în comisiile de specialitate ale Parlamentului. Marți, de la ora 14.00, Parlamentul se reunește în ședință comună pentru a da votul de învestitură.

Pe rând, PSD, PNL, UDMR, grupul minorităților naționale și grupul „Uniți pentru România” și-au arătat sprijinul.

Dacă aceste partide și grupuri vor vota și în plen guvernul, atunci se vor aduna 279 de voturi, peste pragul necesar de 233 de voturi pentru învestire.