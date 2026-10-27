Luca Niculescu, după cazul de sabotaj de la Carfil: „Astfel de atacuri sunt inacceptabile. Am întărit paza. Am și prevenit multe alte incidente”

Premierul Luca Niculescu a declarat marți, într-o conferință de presă la Chișinău, că autoritățile române au întărit paza la obiectivele strategice după incidentul de pe platforma industrială Carfil din Brașov, în care a fost implicată o rețea de sabotaj coordonată din Rusia, potrivit informațiilor anunțate de SRI. Premierul a mulțumit Ministerului de Interne, SRI și DIICOT pentru rapiditatea cu care au acționat

„În ceea ce privește incidentul despre care vorbiți în România, l-am condamnat imediat, dar o să felicit Ministerul de Interne, SRI, DIICOT pentru felul prompt în care au reacționat. Cei trei suspecți au fost identificați. Ați urmărit ce s-a întâmplat și evenimentele sunt în desfășurare”, a declarat Niculescu, într-o conferință de presă susținută alături de omologul său din Republica Moldova, Vasile Tofan.

Premierul a afirmat că autoritățile au luat măsuri suplimentare de securitate imediat după incident.

„Am întărit imediat paza la obiective strategice, la platforme strategice, populația am invitat-o să fie cât mai vigilentă. Am și prevenit multe alte incidente și acum am reacționat foarte rapid, încă o dată, cu mulțumiri instituțiilor implicate”, a spus șeful Guvernului.

Anterior, premierul a transmis, într-un mesaj publicat pe X, că România acționează pentru destructurarea acțiunilor de sabotaj care vizează obiective naționale și a calificat drept inacceptabile atacurile de acest tip.

„România acționează cu toată fermitatea pentru destructurarea acțiunilor de sabotaj asupra obiectivelor naționale. În baza informațiilor SRI și DIICOT, a fost destructurată o rețea de sabotare a industriei de apărare care acționa cu implicarea Federației Ruse. Consider că astfel de atacuri sunt inacceptabile”, a scris Niculescu.

El a reafirmat angajamentul autorităților de a asigura securitatea cetățenilor români și a României.

„Nu vom fi descurajați în angajamentul nostru de a asigura securitatea cetățenilor români și a României. Felicit autoritățile române implicate!”, a mai transmis premierul.