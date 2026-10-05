Cei doi favoriți pe care Nicușor Dan îi are pentru desemnarea noului premier

Surse politice apropiate discuțiilor de la Cotroceni au declarat, pentru HotNews, că Luca Niculescu are șanse să fie desemnat drept candidat de prim-ministru. O altă variantă luată în calcul ar fi și europarlamentarul Eugen Tomac.

Luca Niculescu este fost ambasador al României la Paris.

La consultările din timpul zilei, Nicușor Dan le-a transmis liberalilor că înclină spre desemnarea unui independent pentru funcția de prim-ministru, au declarat surse din PNL pentru HotNews. De asemenea, surse din USR au afirmat pentru HotNews că președintele înclină spre un independent „cu experiență politică” și a respins varianta declanșării alegerilor anticipate.

Potrivit unor surse apropiate de discuțiile de la Palatul Cotroceni, Luca Niculescu va fi desemnarea de premier pe care o va face președintele Dan. Pe de altă parte, o altă variantă ar fi Eugen Tomac.

Administrația Prezidențială a anunțat că Nicușor Dan urmează să facă declarații de presă la ora 21:00. Intervenția președintelui va putea fi urmărită pe HotNews.

Numele luate în calcul

Numele luate în calcul de șeful statului, până la momentul consultărilor de luni, erau Alexandru Nazare, Sorin Grindeanu, Eugen Tomac, din nou, și Leonardo Badea, potrivit surselor HotNews.

Pentru ca guvernul propus să fie învestit, are nevoie de 233 de voturi în Parlament.

Noile consultări de la Cotroceni au avut loc în contextul în care, pe 30 septembrie, liberalul Siegfried Mureșan, al treilea premier desemnat în ultimele cinci luni, nu a trecut de votul de învestitură al Parlamentului. Nicușor Dan l-a desemnat premier pe europarlamentarul PNL, Siegfried Mureșan, pe 17 septembrie.

Siegfried Mureșan a fost cea de-a treia nominalizare de premier făcută de președintele Nicușor Dan, după demiterea Guvernului Ilie Bolojan. Prima nominalizare a fost cea a europarlamentarului Eugen Tomac (4 iunie 2026), dar acesta nu a mers la vot în parlament, depunându-și mandatul. Cea de-a doua nominalizare a fost Adrian Veștea (PNL), al cărui guvern a fost respins de parlament pe 22 iunie 2026.