Luca Niculescu, noul premier desemnat: Nu vă promit miracole, dar promit seriozitate în folosirea banului public

„Accept această reponsabilitate cu deplina conștiință a dificultății momentului”, a spus Luca Niculescu, după ce a fost desemnat premier de către președintele Nicușor Dan.

El a spus, în declarația susținută alături de Nicușor Dan, că „prima misiune” este construirea unei majorități parlamentare care „să voteze un guvern ce va fi profund ancorat în direcția europeană și euroatlantică a României”:

„Voi avea discuții cu partidele parlamentare pentru a construi această majoritate și pentru a conveni asupra unui program de guvernare realist. Iar în următoarele zile voi prezenta public rezultatul acestor consultări, prioritățile guvernului și echipa cu care le vom pune în practică”.

„Nu pot promite miracole, dar ce pot promite este seriozitate în folosirea banului public, predictibilitate pentru economie, respectarea angajamentelor României, accelerarea investițiilor și a reformelor și un stat care să funcționeze pentru cât mai bine pentru cetățenii săi, adică pentru toți românii.

Un stat mai puternic înseamnă și un stat mai bine protejat, iar în contextul unui război la graniță avem nevoie de fermitate și de viziune pentru a apăra România. Iar protejarea unei țări înseamnă și o societate capabilă să reziste dezinformării și manipulării și aici trebuie să ne întărim anticorpii”, a afirmat Luca Niculescu.

Luca Niculescu este al patrulea premier desemnat de Nicușor Dan, de la căderea Guvernului Bolojan, în urmă cu cinci luni.