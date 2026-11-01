Luca Niculescu respinge solicitarea AUR și nu va merge în Parlament pentru a prezenta situația deficitului. Programul de luni al premierului

Premierul Luca Niculescu nu va merge luni în Parlament pentru a prezenta situația deficitului bugetar, conform programului oficial și precizărilor făcute de purtătorul de cuvânt al Guvernului.

Au fost făcute toate demersurile necesare pentru a anunţa Parlamentul, a precizat purtătorul de cuvânt Dan Cărbunaru pentru News.ro.

Programul de pe site-ul Guvernului arată că, luni, de la ora 9:00, premierul Luca Niculescu va participa la ceremonia de semnare a documentelor prin care Ministerul Apărării din Republica Moldova devine partener în cadrul proiectului SAFE – „Platforme de transport auto multifuncționale, pe roți”.

Pe agenda prim-ministrului mai figurează o discuție cu sindicatele, de la ora 16:00, când fusese invitat în Parlament.

Premierul a fost chemat în Parlament la solicitarea AUR

Luca Niculescu a fost chemat în Parlament pentru „Ora prim-ministrului” la solicitarea deputaților AUR, care i-au cerut să dea explicații în plen cu privire la situația deficitului bugetar. Cererea formațiunii din opoziție a fost aprobată de membrii Biroului Permanent.

Potrivit regulamentului, „prim-ministrul are obligaţia de a participa la dezbaterea solicitată”, însă poate solicita schimbarea datei sau amânarea participării.

„Premierul are obligația să vină în fața Parlamentului cu cifre, măsuri și termene precise, nu cu noi promisiuni. Deficitul bugetar nu poate fi redus doar pe hârtie, iar nota de plată nu trebuie transferată din nou cetățenilor și economiei românești”, au declarat deputații AUR într-un comunicat de presă transmis miercurea trecută.

Concret, conform comunicatului, aceștia doreau explicații din partea lui Luca Niculescu cu privire la patru subiecte:

deficitul ESA estimat pentru 2026 și reconcilierea cu deficitul cash;

lista măsurilor, cu impactul fiecăreia în lei, pentru 2027–2030, inclusiv ținta pentru 2028;

cum va fi atinsă ținta de sub 3% (2,8%) din PIB în 2030 fără taxe noi și fără tăierea investițiilor publice;

de ce ținta cash pentru 2026 (6,2% din PIB) este peste ținta ESA (6,0%), invers față de 2024–2025, când deficitul ESA a depășit deficitul cash, și ce plăți din anii anteriori explică această diferență.

În paralel, USR i-a solicitat ministrului de Finanțe, Alexandru Nazare, să vină în Parlament, însă cererea a fost respinsă, pe motiv că „Ora prim-ministrului” are prioritate.