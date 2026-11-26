Premierul Luca Niculescu s-a aflat miercuri seară la târgul de Crăciun din Craiova, „cel mai frumos din Europa”, însoțit de primarul PSD al municipiului, Lia Olguța Vasilescu.

Premierul Niculescu a vizitat Târgul de Crăciun la finalul unei zile dedicate industriei auto, când a mers la uzinele Dacia şi Ford Otosan.

„Premierul Luca Niculescu a vizitat astăzi (n.r. miercuri) Craiova. După o întâlnire cu conducerea fabricii Ford Otosan, a făcut o plimbare în cel mai frumos Târg de Crăciun din Europa, exact după ce am aflat vestea câștigării acestui titlu”, a scris miercuri seară Lia Olguța Vasilescu, pe Facebook.

Premierul a felicitat-o pe Lia Olguța Vasilescu pentru că câștigarea acestui titlu, când a fost întrebat de jurnaliști dacă i-a plăcut ce a văzut la târg.

„Sunt încă în faza de descoperire a târgului. În primul rând, felicitări, doamna primar, pentru locul întâi la această competiție. Am înţeles că unul din patru dintre cei care au votat a votat pentru târgul dumneavoastră. Chiar mă gândeam şi îi spuneam doamnei primar că mi-ar fi plăcut când eram mic să am parte de un asemenea spectacol de lumini, de Moş Crăciun care zboară şi de toate frumuseţile care sunt aici”, a spus Luca Niculescu.

„Am venit pentru a vizita Ford Otosan, care este unul dintre motoarele industriei din Craiova. Mă bucur că, la finalul unei zile pline, descopăr Târgul de Crăciun din Craiova”, a adăugat Luca Niculescu.

Târgul de Crăciun de la Craiova a câştigat din nou titlul „European Best Christmas Market”, a anunţat miercuri Primăria orașului Craiova.

„Cu peste 500 de mii de voturi, Craiova devine destinația care a primit cele mai multe voturi în cei 18 ani de istorie a competițiilor online organizate de European Best Destinations, luând în calcul toate competițiile și categoriile, stabilind astfel o bornă fără precedent în promovarea turismului european”, a scris Olguța Vasilescu pe Facebook, anunțând rezultatul.