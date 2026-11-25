Târgul de Crăciun din Craiova a câştigat din nou titlul „European Best Christmas Market”, pentru ediţia 2026-2027, obținând 542.821 de voturi și stabilind, astfel, un record în istoria competiţiilor organizate de platforma de specialitate European Best Destinations, a anunţat miercuri Primăria orașului Craiova.

Competiţia, care s-a desfășurat în perioada 18-25 noiembrie 2026, a atras 1.897.783 de voturi, exprimate de participanţi din 176 de ţări.

„Și nu este doar o victorie. Este un record istoric”, scrie primăria condusă de Lia Olguţa Vasilescu pe pagina de Facebook. Potrivit acesteia, Craiova a devenit destinaţia care a obţinut cele mai multe voturi din istoria competiţiilor organizate de platforma European Best Destinations, începând din 2009, indiferent de categorie.

Atfel, numărul voturilor obţinute de Craiova în acest an este de aproape patru ori mai mare decât cel înregistrat în 2025 şi depăşeşte numărul cumulat de voturi obţinute de Strasbourg în cele trei ediţii pe care oraşul francez le-a câştigat, conform datelor furnizate de organizatori.

Pe locul al doilea în clasamentul din acest an s-a situat Riga (Letonia), cu 223.710 voturi, urmată de Sofia (Bulgaria), cu 223.100 de voturi, Lisabona (Portugalia), cu 222.447 de voturi, şi destinaţia italiană Asti, Govone/San Damiano d’Asti, cu 211.684 de voturi.

Printre destinaţiile înscrise în competiţie s-au mai numărat Dresda, Bruxelles, Madrid, Monaco, Trier şi Bruges.

Cele mai multe voturi pentru Târgul de Crăciun de la Craiova au provenit din Marea Britanie (13,9%), Statele Unite ale Americii (12,8%), România (8,6%), Germania (7,9%), Franţa (7,1%), Spania (6,7%) şi Italia (5,9%). Numărul voturilor obţinute de Craiova a crescut constant în ultimii ani, de la 17.904 în 2021 la 41.884 în 2022, 60.404 în 2023, 91.024 în 2024 şi 142.687 în 2025.

Competiţia este organizată de European Best Destinations, platformă de promovare a turismului european, parteneră a Comisiei Europene pentru Turism, care înregistrează, potrivit comunicatului de presă difuzat de Primăria din Craiova, peste opt milioane de vizitatori anual, citează Agerpres.

În urma câştigării titlului, hotelierii, agenţiile de turism, precum şi companiile şi instituţiile care activează în domeniul turismului din Craiova vor putea utiliza oficial, începând de miercuri, logo-ul „European Best Christmas Market – Craiova 2026-2027” în materialele de promovare şi comunicare, mai precizează Primăria.

Târgul de Crăciun de la Craiova, despre care primarul Lia Olguţa Vasilescu a afirmat că este cel mai mare din lume, cu o suprafaţă de 27 de hectare, s-a deschis pe 13 noiembrie, odată cu aprinderea celor peste două milioane de luminiţe festive.

Suprafaţa târgului, organizat anul acesta sub tema „Tărâmul Elfilor”, a fost extinsă faţă de ediţia de anul trecut, autorităţile locale aşteptând un număr record de vizitatori, inclusiv turişti străini.

Primarul Olguţa Vasilescu a subliniat că târgul a fost extins pentru a evita aglomeraţia înregistrată în anii precedenţi, în special la sfârşit de săptămână, după ce ediţia trecută ar fi atras peste două milioane de vizitatori. Edilul a vorbit şi despre impactul economic al evenimentului, susţinând că generează venituri de 25% din economia oraşului Craiova.

Târgul se desfăşoară în Piaţa Mihai Viteazul, Piaţa Ierusalim, Piaţa Fraţii Buzeşti, zona Minerva, pe străzile Theodor Aman şi A.I. Cuza, Calea Unirii, în English Park şi în zona Teatrului Naţional „Marin Sorescu” şi va rămâne deschis până pe 3 ianuarie 2027.

Citește și:

Cât costă cea mai ieftină cazare la târgurile de Crăciun din țară: de la 100 de lei la Oradea la 375 de lei la Craiova. Unde ajung prețurile la mii de lei pe noapte