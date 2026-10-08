Luca Niculescu spune că a remarcat „un lucru important”, după prima rundă de negocieri cu partidele. Ce urmează luni 

Premierul desemnat Luca Niculescu a transmis joi seară, după finalizarea primei runde de negocieri cu partidele politice, că a remarcat un punct comun în discuțiile purtate cu PSD, PNL și UDMR pentru formarea noului Guvern.

Luca Niculescu a început joi negocierile cu partidele din fosta coaliție, de la care speră să obțină susținere în perspectiva votului de învestire din Parlament.

PSD a solicitat ca PNL și UDMR să intre în guvern pentru a vota, în timp ce PNL și UDMR s-au arătat dispuse, în anumite condiții, să sprijine cu voturi învestirea guvernului, dar nu și să intre cu miniștri în viitorul cabinet.

„Am avut discuții bune și foarte concrete, cu liderii PSD, PNL și UDMR, despre lucrurile care contează pentru noi toți, românii. Am vorbit despre liniile principale din viitorul program de guvernare. Am abordat împreună problemele legate de sănătate, agricultură, administrație locală și dureroasele inegalități sociale din România”, a scris Luca Niculescu într-o postare pe Facebook.

„Am intrat în prima fază a discuțiilor. Am văzut pozițiile celor trei partide cu care m-am întâlnit azi. Și am remarcat un lucru important pentru stabilitatea țării: toate sunt de acord că trebuie să ne înscriem în coordonatele fiscal-economice pe care România și le-a asumat”, a continuat premierul desemnat.

El a punctat că următorul pas este armonizarea propunerilor venite din partea partidelor într-un program de guvernare.

„Rolul meu și al colegilor cu care lucrez este să luăm cele mai bune idei și să le armonizăm într-un program de guvernare. Sunt multe lucruri bune în toate programele pe care le-am văzut până acum”, a mai spus Luca Niculescu.

Premierul desemnat va continua luni consultările cu USR și cu grupul minorităților naționale.

„Vom continua dialogul și am încredere că, de această dată, ajungem la un rezultat bun pentru România”, a conchis premierul desemnat Luca Niculescu.