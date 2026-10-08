Luca Niculescu, primii pași ca să obțină sprijinul PSD, PNL și UDMR. Programul negocierilor de astăzi

Luca Niculescu, diplomatul desemnat de Nicușor Dan să încerce formarea unui nou guvern, începe joi, 8 octombrie, negocierile cu partidele din fosta coaliție, de la care speră să obțină susținere în perspectiva votului de învestire din Parlament.

Până miercuri seară au fost confirmate întâlniri între premierul desemnat și trei dintre partidele care au alcătuit fosta coaliție de guvernare.

Astfel, Luca Niculescu va discuta cu reprezentanții PSD de la ora 11:00, iar apoi se va întâlni cu cei din PNL, de la ora 14:00. Ulterior, el se va întâlni cu reprezentanții UDMR, de la 15:30, a scris Agerpres, pe baza confirmărilor primite de la liderii partidelor politice până aseară.

Întâlnirile vor avea loc la sediile partidelor, calendarul consultărilor cu celelalte formațiuni parlamentare urmând să fie comunicat ulterior.

Niculescu, al patrulea premier desemnat de Nicușor Dan de când a fost demis Guvernul Bolojan, are nevoie de 233 de voturi în Parlament pentru a fi învestit.

Șeful statului l-a nominalizat luni pe Luca Niculescu, secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe, să formeze guvernul, în urma noilor consultări care au avut loc la Palatul Cotroceni cu partidele și formațiunile parlamentare.

Cum se poziționează PSD

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, îi va propune premierului desemnat cele 10 măsuri de relansare economică votate de social-democrați în ședința de la Sinaia, conform informațiilor HotNews.

„Ne dorim să vedem dacă există o dorință reală a premierului desemnat de a decupla România de la politicile falimentare marca Bolojan sau marca PNL-USR”, a declarat Sorin Grindeanu.

După discuția cu candidatul la funcția de premier, PSD intenționează să organizeze o nouă ședință, în care să ia o decizie cu privire la posibilitatea de a-l susține sau nu.

Varianta pe care PNL spune că ar susține-o „fără rezerve”

PNL a anunțat, prin vocea deputatului Robert Sighiartău, că nu va intra în guvernul lui Luca Niculescu, dar că poate lua în calcul să îl voteze.

„Câteva lucruri sunt destul de clare în dreptul nostru, nu vom intra în acest Guvern. Vom încerca să vedem ce soluții are domnul Niculescu, cu ce Guvern vine, astfel încât să vedem dacă PNL va da sau nu un vot de învestitură pe acest Guvern”, a afirmat Sighiartău, la RFI.

Un alt lider PNL, deputatul Alexandru Muraru, a spus că liberalii ar susține „fără rezerve” învestirea guvernului Luca Niculescu dacă acesta ar fi alcătuit din „oameni fără carnet de partid”.

„Asta este opțiunea de dorit, pe care noi am susține-o fără rezerve, ca un cabinet construit în jurul lui Luca Niculescu, cu oameni din diverse domenii, fără carnet de partid, să fie soluția. Ați văzut că și USR, cred, ar susține acest lucru, UDMR a spus deja, noi am spus mai demult că susținem acest lucru. PSD vrea să guverneze cu orice chip”, a declarat Muraru, miercuri, la Euronews.

UDMR: „Avem o singură linie roșie”

Kelemen Hunor, care a avut deja o primă discuție cu Luca Niculescu, a declarat că singura „linie roșie” a UDMR se referă la varianta în care premierul desemnat ar fi susținut de partide ca AUR și SOS.

„Știm că răbdarea oamenilor s-a terminat, motiv pentru care îndemnăm la formarea noului guvern. Dacă UDMR va fi sau nu la guvernare este secundar în acest moment. Avem o singură linie roșie: cu sprijinul AUR și SOS, nu se poate obține un guvern majoritar”, a spus liderul UDMR.

El a precizat, miercuri, într-o postare pe Facebook, că UDMR își dorește un program de guvernare cu „o parte economică puternică care protejează locurile de muncă și creează altele noi”, cu măsuri care să îi sprijine „pe cei care trăiesc în situații defavorizate”.

„Pensiile trebuie indexate pentru a ține pasul cu creșterea costurilor. Și trebuie să protejăm drepturile comunităților minoritare. Acest lucru este, de asemenea, foarte important pentru comunitatea noastră”, a adăugat președintele UDMR.

USR nu va susține un guvern „cu miniștri PSD sau controlat de PSD”

Într-o postare luni pe Facebook, liderul USR l-a descris pe actualul premier desemnat drept „un diplomat respectat, renumit pentru execuția profesionistă a misiunilor care i-au fost încredințate, de exemplu procesul de aderare a României la OCDE”.

Dominic Fritz a precizat că „USR va analiza programul, echipa de miniștri și majoritatea care îl susține”, iar decizia cu privire la posibilitatea de a-l susține „va fi luată în forurile statutare ale partidului”.

„Un lucru este însă clar: USR nu va susține un guvern cu miniștri PSD sau controlat de PSD. Nici nu va vota un premier folosit drept paravan pentru întoarcerea PSD la cutiile de pantofi. Un premier dependent de comenzi de la PSD nu va putea fi «independent». România are nevoie urgentă de un guvern. Dar are nevoie de unul care să scoată țara din criză, nu să-i întoarcă la putere pe cei care au provocat-o”, a conchis Dominic Fritz.

Primul mesaj public al lui Niculescu, după cel din seara desemnării

Luca Niculescu mai are la dispoziție 8 zile pentru a depune la Parlament programul de guvernare și cabinetul de miniștri.

Premierul desemnat a anunțat, miercuri, pe Facebook, că în aceste zile este eleborat programul de guvernare și se pregătesc consultările cu partidele parlamentare.

„Se va vorbi mult despre majorități, negocieri și nume. Este firesc. Dar, dincolo de ele, ceea ce caut sunt soluții pentru echilibrul politic și economic în România.

Pornesc de la următoarea întrebare: ce așteaptă oamenii de la un guvern? Vor să știe că banii lor sunt cheltuiți cu rost și corect, că pot face față prețurilor și că statul este acolo când au nevoie de el. Mai ales acum, când vine iarna, iar facturile nu așteaptă calendarul politic.

Printre preocupările principale se află creșterea economică, protecția puterii de cumpărare și măsurile de relansare pentru mediul de afaceri. Și trebuie să găsim răspunsuri la problema prețurilor la energie”, a scris Niculescu.

El a precizat că va ține cont de ceea ce îi vor transmite partidele în aceste zile: „Au priorități diferite și este firesc să fie așa. Rolul meu este să le unesc într-un program realist”.

„Cred că România nu are nevoie să o ia de fiecare dată de la zero. Trebuie să păstrăm ceea ce funcționează și să corectăm ceea ce nu funcționează”, a adăugat premierul desemnat.

Acesta a fost primul lui mesaj public, după scurta declarație oferită la Palatul Cotroceni luni seară, când a fost nominalizat de către președintele Dan.

Atunci, Luca Niculescu a spus că prima misiune va fi construirea unei majorități care să voteze un guvern ce va fi „profund ancorat” în direcția europeană și euroatlantică a României, menționând că va avea discuții în acest sens cu partidele parlamentare.

Niculescu a mai declarat că nu poate promite miracole, dar a precizat: „Ce pot promite este seriozitate în folosirea banului public, predictibilitate pentru economie, respectarea angajamentelor României, accelerarea investițiilor și a reformelor și un stat care să funcționeze cât mai bine pentru cetățenii săi, adică pentru toți românii”.