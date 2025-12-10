Lucian Duță, prima reacție după ce instanța condusă de Lia Savonea i-a anulat condamnarea la 6 ani de închisoare 

Într-un mesaj transmis pe pagina de Facebook după decizia Înaltei Curți, fostul șef al CNAS spune că a petrecut „1150 de zile de detenție nelegală”. Lucian Duță susține că nu a fost vorba de o „eroare judiciară”, ci de un abuz intenționat din partea a două judecătoare de la CAB, pe care le acuză că au acționat ca niște „veritabili criminali judiciari cu sânge rece”.

„1150 de zile de detenție nelegală. Atât a durat până când statul român a constatat azi, printr-o decizie a ÎCCJ, că eu am stat ilegal în închisoare”, scrie Lucian Duță, în mesajul său intitulat „Dreptate și Adevăr”.

Mesajul său a venit după ce Înalta Curte de Casație și Justiție, condusă de Lia Savonea, a admis o cale extraordinară de atac formulată de Lucian Duță și a decis anularea condamnării definitive de 6 ani de închisoare, într-un dosar de corupție.

„Cum a fost posibil acest lucru? Aparent datorită unei erori judiciare. Aceasta este explicația formală. Dar nu și adevărată. Pentru că adevărul este mult mai dureros de spus și anume că două judecătoare de la CAB (Daniela Panioglu și Alina Guluțanu) au acționat ca niște veritabili criminali judiciari cu sânge rece. Adică au ales în mod ilegal și mai ales abject să nu respecte LEGEA. De ce? Pentru că știau că nu li se poate întâmpla nimic dacă pur și simplu devin infractoare și calcă în picioare legea supremă în stat, respectiv CONSTITUȚIA ROMÂNIEI!”, denunță fostul președinte al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate.

„Au fost ani de zile în care m-am întrebat ce poate să-l facă pe un judecător să devină criminal judiciar? Care sunt resorturile lui interne care-l determină să renunțe la DREPTATE și ADEVĂR? Nu am găsit nici un răspuns convingător pentru că în final am realizat că atât dreptatea cât și adevărul transced cu mult lumea noastră cufundată în minciună, frică și lașitate”, mai acuză Lucian Duță.

Lucian Duță continuă să se prezinte ca o victimă a unui abuz judiciar premeditat.

„Nu voi vorbi niciodată despre suferința mea și a celor apropiați mie dintre care unii au murit de supărare. Dar întotdeauna voi fi recunoscător celor care au crezut până la capăt în ADEVĂR și DREPTATE și care m-au sprijinit pentru a rezista să rămân fidel ideii de a nu renunța niciodată să mă lupt cu demonii care demult nu mai sunt oameni alegând calea pierzaniei!”, conchide Lucian Duță.

Acuzațiile pe care DNA i le-a adus lui Lucian Duță

În acest dosar, Lucian Duţă a fost trimis în judecată de DNA în decembrie 2018, fiind acuzat că, în perioada 2010 – 2012, în calitate de preşedinte al CNAS, a pretins de la reprezentanţii a două firme de software un comision de 10% din valoarea fiecărui act adiţional sau contract pe care l-a semnat în această calitate şi a primit suma totală de 6.300.000 de euro, dintre care 5.500.000 euro prin transferuri bancare şi 800.000 euro în numerar.

Sumele de bani au fost remise lui Duţă fie în numerar (în mai multe tranşe), fie prin virament în contul unei companii offshore înregistrată în Insulele Antile şi cu conturi bancare deschise în Elveţia.

În cauză au fost dispuse măsuri asigurătorii asupra sumei de 2.183.820 euro identificată într-un cont bancar din Elveţia, asupra unui teren cu construcţie S+P+4, asupra a trei apartamente şi asupra unui autoturism.

Pe 4 aprilie 2018, DNA anunţa că i-a fixat lui Duţă o cauţiune de 4.500.000 de lei.

DNA mai susţinea atunci că Lucian Duţă a primit mită în legătură cu încheierea şi derularea unui act adiţional la contractul pentru realizarea unui parteneriat pentru proiectarea, construirea şi operarea unui sistem informatic unic integrat al asigurărilor de sănătate din România.

De asemenea, el a fost acuzat că a primit bani în legătură cu încheierea şi derularea unui acord-cadru de servicii ce avea ca obiect furnizarea soluţiei informatice de implementare a Cardului Naţional de Asigurări Sociale de Sănătate şi interconectarea acestora cu Sistemul Informatic Unic Integrat.

În iulie 2022, atunci când l-a condamnat definitiv la închisoare pe Lucian Duță, Curtea de Apel București a menținut și decizia tribunalului privind confiscarea sumei de 6.300.000 euro de la fostul președinte al CNAS.

Instanța a mai dispus menţinerea sechestrului pe suma de 2.183.820 euro aflată în conturile din Elveţia ale societăţii Eurotrust Invest Inc. şi pe suma de 1.503.000 euro primită de Euroinvest Development SRL şi investită într-o construcţie şi teren de pe strada Jean Monnet din Bucureşti. În plus, fusese instituit sechestru asigurător asupra tuturor bunurilor lui Duţă, prezente şi viitoare, în limita sumei de 2.294.187 euro (având în vedere că suma totală primită cu titlul de mită de inculpat a fost de 6.300.000 de euro, iar în limita sumei de 4.005.813 euro au fost identificate sumele de bani şi bunurile imobile ce fac obiectul sechestrului).

Lucian Duţă a fost preşedintele CNAS în perioada 2009-2012.