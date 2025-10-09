Ludovic Orban, despre posibilitatea de a prelua șefia SRI: „Pe mine nu funcţiile m-au aranjat”

Consilierul prezidenţial Ludovic Orban a declarat, joi, că nu vizează funcția de director al Serviciului Român de Informații (SRI).

„Nu intenţionez să mă duc director la SRI”, a spus Ludovic Orban, într-o emisiune la Europa FM, fostul premier arătând că numele său a fost vehiculat şi a dat un răspuns la data respectivă.

„Sunt consilier prezidenţial pe politica internă. Eu am fost implicat, nu sunt un om foarte vanitos, foarte orgolios, şi pe mine nu funcţiile m-au aranjat, iar de fiecare dată când am avut o funcţie publică, de orice nivel, am încercat să o exercit în cele mai bune condiţii”, a spus Ludovic Orban.

„Pe de altă parte, eu am fost implicat direct în campania preşedintelui Nicuşor Dan şi, într-un fel, am răspunderea faţă de oamenii cu care am comunicat în campanie şi pe care i-am convins să voteze cu Nicuşor Dan, ca mandatul lui Nicuşor Dan să fie un mandat care să aducă beneficii României, să fie un mandat care să se desfăşoare pe coordonatele angajamentelor din campania electorală. Am şi eu răspunderea mea”, a mai declarat fostul premier, potrivit News.ro.

„Am încredere în preşedintele României, îl consider un om serios, un om bine intenţionat, un om inteligent, un om responsabil, un om neconflictual, un om echilibrat, care judecă şi poate să ia decizii benefice pentru România”, a adăugat Orban.

La începutul acestei săptămâni, Ludovic Orban a fost numit de președintele Nicușor Dan consilier pe politică internă.

Fost premier, candidat la prezidențialele din noiembrie anul trecut, care au fost anulate, Ludovic Orban a fost și un susținător al lui Nicușor Dan, în 2020, în cursa acestuia pentru Primăria Capitalei. El l-a susținut pe Nicușor Dan și la alegerile prezidențiale din luna mai.