Ludovic Orban: „Este stranie această chemare în Parlament, făcută de PSD” / Consilierul prezidențial spune că premierul Bolojan va da curs invitației

Consilierul prezidenţial Ludovic Orban a declarat vineri seară, la B1 TV, că premierul Ilie Bolojan va merge în Parlament pentru a da curs convocării formulate de PSD, dar că nu ştie dacă se va întâmpla luni sau marţi, ci atunci când programul premierului îi va permite.

Ludovic Orban consideră drept „stranie” convocarea PSD, mai ales că vine din partea unuia dintre partidele care fac parte din coaliţia de guvernare, notează News.ro.

„Chiar dacă este stranie această chemare în Parlament, făcută de un partid din cadrul coaliţiei, partid care a deţinut Ministerul Apărării până la acest Guvern, aici se intră într-o procedură parlamentară care este reglementată de regulamentul Camerei Deputaţilor”, a declarat Ludovic Orban.

Consilierul prezidenţial Ludovic Orban a precizat că procedura chemării premierului face parte dintr-un mecanism normal de informare a Parlamentului cu privire la activitatea Guvernului.

„Sunt convins că premierul Bolojan va da curs acestei invitaţii conform procedurilor parlamentare. Nu ştiu dacă luni, dacă marţi, când programul îi va permite, dar cu siguranţă va veni în faţa Parlamentului pentru a răspunde la întrebările care îi vor fi adresate”, a mai spus Orban.

Alianță PSD-AUR în Parlament: Bolojan, chemat să dea explicații

PSD l-a chemat luni, 3 noiembrie, pe premierul Ilie Bolojan în Parlament, la „Ora Prim-ministrului”. Solicitarea a fost aprobată joi de conducerea Camerei Deputaților, condusă de Sorin Grindeanu, cu votul celor din PSD și AUR.

Motivul este legat de reacția Guvernului la decizia SUA de a retrage o parte din militarii din România, potrivit documentului depus de social-democrați.

Premierul Ilie Bolojan a afirmat, joi seară, într-un interviu la Antena 1, că anunțul privind retragerea unor trupe americane de la baza Mihail Kogălniceanu a fost amânat timp de două zile de către autoritățile de la București întrucât s-a convenit cu partea americană pentru ca aceasta să facă prima dată anunțul în cadrul unei informări în Comisia de apărare a Camerei Reprezentanților.

Șeful Guvernului a explicat că era deja pregătită o conferință de presă la Ministerul Apărării de la București pentru a face anunțul, însă informația „a transpirat” cu o zi mai devreme, fiind publicată în presa ucraineană.

Tot joi, Ilie Bolojan a spus că încă nu a primit invitația de a fi prezent în Parlament pentru a da explicații despre retragerea trupelor americane din România și că va da vineri un răspuns – dacă va participa sau nu la „Ora prim-ministrului” din Camera Deputaților.