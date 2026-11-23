Liderul Forța Dreptei, Ludovic Orban, a declarat luni, la Digi24, că președintele Nicușor Dan face „un serviciu imens propagandei rusești în România” dacă a vorbit despre un raport privind anularea alegerilor prezidențiale din 2024 fără să existe măcar elementele de bază ale unui astfel de document.

„Dacă a vorbit despre acest raport, fără să fie sigur că există elementele necesare pentru a susţine un astfel de raport, înseamnă că a făcut un serviciu imens propagandei ruseşti în România, pentru că, promiţând un raport care nu există şi pe care nu îl va putea da publicităţii, nu face decât să dea apă la moară goarnelor propagandei ruseşti în România”, a declarat Ludovic Orban, citat de News.ro.

Fostul consilier prezidențial pe probleme de politică internă consideră că şeful statului trebuie să spună „clar şi limpede” dacă acest raport există, iar dacă există, atunci să îl prezinte cât mai repede.

Cât priveşte raportul propriu prezentat luni de AUR privind anularea alegerilor prezidenţiale din 2024, liderul partidului Forţa Dreptei, Ludovic Orban, a declarat că este o acţiune de „marketing politic” şi că nu are nicio valoare.

„Nu este lansat întâmplător. Astăzi a survenit şi decizia de transfer în arest la domiciliu a lui Călin Georgescu, care este principalul furnizor de susţinători pentru AUR. Se ştie foarte clar că George Simion are o cotă de încredere inferioară scorului pe care îl are AUR. O mare parte dintre susţinătorii AUR vine de la Călin Georgescu, pentru că Simion, tot din marketing electoral, a luat decizia să-l sprijine pe Călin Georgescu”, a adăugat Ludovic Orban.