Ludovic Orban: „Nicușor Dan are cu siguranță caracter și minte de președinte”. Ce spune despre relația cu șeful său de la Cotroceni

Consilierul prezidențial Ludovic Orban a afirmat, la Digi24, că Nicușor Dan are caracter și minte de președinte, afirmație făcută după ce fostul premier a fost întrebat cum răspunde celor care afirmă că Dan „nu are față de președinte”. De asemenea, Orban a relatat cum este să aibă șef, în condițiile în care nu este obișnuit cu această situație.

„Are, cu siguranţă, caracter de preşedinte, are minte de preşedinte”, a declarat Ludovic Orban. „Şi are, cu siguranţă, dragostea de ţară pe care trebuie să o aibă un preşedinte”, a adăugat, când a fost invitat să comenteze afirmațiile celor care spun că Nicușor Dan nu are față de președinte.

„Președintele cumpănește foarte bine”

Întrebat, la Digi 24, de ce se observă o anumită lentoare la preşedintele Nicuşor Dan în momente în care ar fi nevoie de decizii ferme, Ludovic Orban a explicat că acesta ”cumpăneşte foarte bine”.

Orban a spus că, deși președintele ia deciziile mai lent decât s-ar aștepta mulți, motivul este legat de faptul că Nicușor Dan își cântărește bine deciziile.

„Este adevărat că pare că ia decizii mai, să spun într-un ritm poate mai încet decât se consideră că s-ar putea lua decizii (…) Domnul preşedinte este un om care cumpăneşte foarte bine şi procesează cu extrem de multă atenţie, mai ales că e vorba de decizii importante şi vrea să fie sigur că aceste decizii pe care le ia sunt deciziile corecte. Sigur că, atunci când va fi nevoie de a lua decizii rapide, de reacţii rapide, va avea aceste reacţii rapide. Nu există niciun fel de problemă”, a spus Orban.

Întrebat cum este să aibă șef, în condițiile în care a fost șef și la PNL, și la Guvern, fostul prim-ministru a răspuns:

„Recunosc că nu prea sunt obișnuit, cred că nu prea sunt obișnuit. Pe de altă parte, înțeleg foarte bine funcționarea instituției prezidențiale. De altfel, am și interacționat cu instituția prezidențială, atât de pe poziția de opozant, cât și de pe poziția de partener al instituției prezidențiale. Și, într-un fel, am o anumită experiență în acțiunea cu instituția prezidențială. Foare clar: președintele României este conducătorul acestei instituții și cel care hotărăște în ultima instanță.”

O relație veche

Ludovic Orban a fost numit pe 6 octombrie de președintele Nicușor Dan consilier pe politică internă. Fost premier, candidat la prezidențiale din noiembrie, care au fost anulate, Ludovic Orban a fost și un susținător al lui Nicușor Dan, în 2020, în cursa acestuia pentru Primăria Capitalei. El l-a susținut și pe Nicușor Dan la alegerile prezidențiale din luna mai.

În anul 2020 Nicușor Dan a câștigat alegerile pentru Primăria Generală a Capitalei fiind susținut de USR și PNL (la acea vreme condus de Ludovic Orban).

„Am convingerea că e cel mai potrivit candidat pentru atingerea celor două obiective fundamentale ale PNL: de a elibera Bucureștiul de domnia despotică a PSD și o bună guvernare a Capitalei. PNL face oarecum un sacrificiu că susține un candidat care nu e membru al partidului. E un candidat în care am încredere deplină”, spunea, la acea vreme, Ludovic Orban.

Ludovic Orban a demisionat din PNL în 2021, iar apoi a creat un nou partid, Forța Dreptei.

La alegerile prezidențiale din 2024, anulate ulterior, Orban și-a anunțat retragerea în favoarea Elenei Lasconi, de la USR. La alegerile din 2025, Forța Dreptei și Ludovic Orban l-au susținut pe Nicușor Dan.