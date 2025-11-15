Ludovic Orban spune că poziția magistraților este „complet nerezonabilă” și „nu poate fi acceptată”. Consilierul președintelui vehiculează și scenariul unei reviziuri a Constituției

Ludovic Orban, consilierul președintelui Nicușor Dan, a declarat sâmbătă la Antena 3 că nu are „nicio speranță” că proiectul privind pensiile speciale ale magistraților nu va fi atacat de Înalta Curte la Curtea Constituțională, dar că Guvernul trebuie să îl adopte oricum, cât mai rapid, în speranța că va ajunge să fie promulgat și să respecte termenul-limită de 28 noiembrie pentru îndeplinirea jalonului din PNRR.

Fostul premier consideră că poziția magistraților este „complet nerezonabilă”.

„Guvernul trebuie să adopte proiectul de lege în forma finală. La medierea făcută de președinte la Cotroceni, marți, ei s-au înțeles (…). A existat încercarea de a dialoga cu magistrații, cu Înalta Curte de Casație și Justiție, în speranța că nu vor ataca la Curtea Constituțională (…). Poziția exprimată de reprezentanții magistraților este o poziție complet nerezonabilă, nu poate fi acceptată”, a declarat Ludovic Orban.

El i-a îndemnat pe magistrați „să țină cont de opinia publică”.

„Magistrații sunt cei care trebuie să facă dreptate. Magistrații sunt cei care trebuie să țină cont de litera și spiritul Constituției și ale legilor. Magistrații trebuie să înțeleagă că sunt parte dintr-o putere judecătorească, una dintre cele trei puteri ale statului, în care ei trebuie, totuși, să țină cont de opinia publică, de societate”, a continuat Orban.

Consilierul prezidențial a spus că Guvernul trebuie „să aleagă cea mai rapidă cale de adoptare, probabil angajarea răspunderii”, fiind „singura șansă ca în cazul în care Înalta Curte de Casație și Justiție nu atacă la Curtea Constituțională să se poată respecta termenul de 28 noiembrie”.

Ce a spus despre scenariul unei reviziuri a Constituției

Întrebat dacă are vreo speranță că proiectul nu va fi atacat la CCR, Ludovic Orban a spus: „Eu, personal, n-am. Cunosc personajele de acolo și eu n-am nicio speranță, vă spun sincer. Vor ataca la Curtea Constituțională, dar să atace pe răspunderea lor”.

„Stau și mă gândesc, dacă nici măcar condițiile astea nu le acceptă, de ce să nu încercăm din nou, poate chiar printr-o revizuire a Constituției, să impunem un singur sistem de calcul al pensiilor, și anume proporțional cu contribuțiile plătite de fiecare angajat, indiferent din ce domeniu de activitate? Adică să fie pe bune egalitate în fața legii pentru toți angajații”, a mai declarat Ludovic Orban.