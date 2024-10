Ludovic Orban susține că știe cum să „îl bată” pe Ciolacu în turul doi la prezidențiale: „Nu am pactizat niciodată cu inamicul”

Liderul partidului Forţa Dreptei, Ludovic Orban, a declarat sâmbătă că el este singurul candidat la prezidenţiale care ştie cum „să se bată cu PSD” şi care a demonstrat că ştie să-i învingă pe social-democrați în alegeri, informează Agerpres.

„Va fi o bătălie complicată şi siguranţa unora dintre candidaţi chiar nu o înţeleg. Eu ştiu cum să mă bat cu PSD şi am demonstrat de-a lungul timpului că ştiu să bat PSD în alegeri. Asta presupune o muncă ieşită din comun, presupune o strategie de contracarare a tuturor abuzurilor şi furăciunilor pe care le face PSD de-a lungul fiecărei campanii”, a spus Ludovic Orban, la Focşani.

„De asemenea, presupune o mobilizare a tuturor oamenilor care înţeleg că PSD este un rău pentru România în alegeri, mai ales în alegerile prezidenţiale de tur doi. Eu chiar am motive serioase să spun că îl voi bate pe Ciolacu în turul doi. Alţii vorbesc şi ei, s-au luat după mine”, a adăugat Orban, care candidează și el anul acesta pentru funcția supremă în stat.

La rândul său, deputatul Ion Ştefan a explicat de ce partidul său consideră că Ludovic Orban este singurul candidat la prezidenţiale care îl poate învinge în turul doi pe Marcel Ciolacu.

„În turul doi, candidatul Forţei Drepte, candidatul Alianţei Forţelor de Dreapta, Ludovic Orban, poate obţine voturile liberalilor din PNL în proporţie de 95%, va putea obţine voturile useriştilor în proporţie de 99%. Useriştii n-or să voteze niciodată un pesedist. Peneliştii vor vota cu adevărat un liberal, vor avea posibilitatea să voteze un liberal autentic. Mergând mai departe, UDMR are toate argumentele de a vota Ludovic Orban, pentru faptul că domnul Ludovic Orban are o situaţie mixtă în familie. AUR s-a dezis în totalitate de PSD şi nu au motiv să voteze cu PSD-ul”, a spus Ion Ştefan.

„Dacă vorbim despre un candidat al USR (în turul doi – n.r.), peneliştii se întreabă de două ori dacă vor vota un candidat USR, auriştii se vor întreba de zece ori dacă vor vota şi nu cred că vor vota vreodată un candidat USR. Candidatul AUR, dacă va ajunge în turul doi, peneliştii nu vor vota AUR, useriştii nu vor vota AUR. Va câştiga Ciolacu. Deci singurul candidat din cursa electorală de astăzi care în turul doi îl va învinge cu siguranţă pe Marcel Ciolacu este Ludovic Orban, pentru faptul că va însuma voturile după partea dreaptă a eşichierului politic în proporţie de 99%. Este singurul candidat de pe eşicherul politic de dreapta care poate însuma aceste voturi. În rest, ceilalţi candidaţi vor risipi şi în stânga şi în dreapta”, a mai susținut Ion Ştefan.

Orban: „Am curajul să mă iau la trântă” cu instituțiile UE

Ludovic Orban a subliniat că face un apel încă din primul tur către alegătorii liberali pentru a obţine voturile acestora, susţinând că aceştia se simt trădaţi şi umiliţi pentru „apartenenţa PNL la o guvernare în care prima vioară este PSD”.

„Alegătorul liberal resimte ca pe o profundă trădare şi umilinţă apartenenţa PNL la o guvernare în care prima vioară este PSD. Cu siguranţă, fac încă din primul tur o campanie în care mă adresez direct cetăţenilor români care cred în valorile liberale, cetăţenilor români care cred în valori conservatoare, creştin-democrate. Practic, vrem să asigurăm reprezentarea tuturor cetăţenilor care au aceste opţiuni politice, să le conciliem, să le asigurăm o reprezentare eficientă. Pentru că e adevărat, sunt liberal, dar dacă mă întreabă cineva dacă sunt suveranist, că sunt unii care zic că sunt suveranişti, patrioţi, sunt suveranist, numai că eu am o percepţie diferită despre ce înseamnă suveranitatea”, a afirmat fostul președinte al PNL.

„Ei consideră că suveranitatea le aparţine lor, ca şi căpitani, pe când eu consider că suveranitatea aparţine numai poporului român. Şi că ea trebuie exercitată în conformitate cu voinţa poporului român. Eu am şi demonstrat că am curajul să mă iau la trântă şi cu Parlamentul European, şi cu Consiliul European, şi cu Comisia Europeană, şi cu Consiliul Uniunii Europene, şi am şi reuşit să câştigăm practic împotriva lor la Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, reprezentând interesele statului român, ale cetăţenilor români şi ale transportatorilor români”, a adăugat Orban.

„Nu m-am predat niciodată PSD”

În opinia lui, PSD „vinde iluzii”, iar planul acestora în aceste alegeri este de „a ocupa complet România”.

„PSD, de obicei, vinde iluzii. Ei trebuiau să facă recalcularea pensiilor încă de la 1 septembrie 2021. Au aşteptat trei ani de zile să facă recalcularea pensiilor, ca să facă recalcularea pensiilor în an electoral, ca să câştige voturi. Pentru că pe ei nu-i interesează cu adevărat să crească nivelul de prosperitate al celor aflaţi la pensie după o viaţă de muncă, pe ei îi interesează să ia voturi de la naivii care se bucură că primesc nişte bani în plus, fără să-şi dea seama că ei au fost privaţi timp de trei ani de această creştere de pensie la care aveau dreptul”, a afirmat Orban.

„Dacă ne uităm în mod serios la candidaţi, eu mă individualizez şi printr-un lucru extrem de important. Consecvenţa în susţinerea valorilor, principiilor, ideilor în care cred, verticalitatea, faptul că am ţinut steagul liberal, steagul dreptei sus, nu m-am predat niciodată PSD, nu am trădat niciodată valorile dreptei, nu am pactizat cu inamicul (…) şi am păstrat practic un punct de sprijin pentru un front mai larg al celor care cred în democraţie, care cred în valorile liberale, care cred în valorile curentului de gândire de dreapta, pentru a împiedica proiectul pe care îl are PSD la aceste alegeri, şi anume de a ocupa complet România”, a mai susținut fostul premier.

Ludovic Orban a efectuat sâmbătă, la Focşani, prima vizită în ţară după ce și-a depus candidatura la alegerile prezidenţiale.