Lukașenko face un anunț surprinzător în privința unui „mare acord” cu SUA

Aleksandr Lukașenko, președintele Belarusului, sosește la Dușanbe, Capitala Tadjikistanului, pentru o reuniune a Consiliului șefilor de stat ai CSI, pe 10 octombrie 2025. FOTO: Kristina Kormilitsyna / Zuma Press / Profimedia

Președintele belarus Alexandr Lukașenko a afirmat marți că este dispus să consolideze relațiile țării sale cu SUA, atâta timp cât această mișcare este în concordanță cu interesele Minskului.

Aceste declarații vin pe fondul intensificării dialogului dintre administrația Trump și Belarus, țară care s-a dovedit un aliat-cheie al Rusiei în războiul împotriva Ucrainei, scrie The Kyiv Independent.

„Vom aștepta propunerile lor majore, un mare acord, așa cum le place lor să spună. Le plac aceste acorduri semnificative”, a declarat Lukașenko, în cadrul unei ședințe a guvernului de la Minsk privind relațiile dintre SUA și Belarus, potrivit agenției de știri de stat Belta.

„Suntem gata să încheiem un mare acord cu ei (cu americanii, n.r.)”, a mai spus liderul belarus.

Lukașenko nu a specificat obiectul potențialului acord, dar și-a exprimat disponibilitatea de a participa la eforturile diplomatice conduse de SUA pentru a pune capăt războiului dintre Rusia și Ucraina.

Președintele belarus a menționat, de asemenea, că atât Minskul, cât și Washingtonul au propriile întrebări și solicitări cu privire la relațiile reciproce, adăugând că el consideră că propunerile liderului american Donald Trump sunt „absolut normale”.

„Dar interesele noastre trebuie, de asemenea, luate în considerare”, a adăugat Lukașenko.

În septembrie, SUA au contribuit la negocierea eliberării a 52 de prizonieri politici de diferite naționalități aflați în închisorile din Belarus, în timp ce Washingtonul a acceptat să ridice sancțiunile impuse companiei aeriene de stat belaruse, Belavia.

Emisarul lui Trump pentru Ucraina, Keith Kellogg, a dezvăluit ulterior că obiectivul dialogului reînnoit cu Belarusul este de a „asigura liniile de comunicare” cu președintele rus Vladimir Putin, ca parte a unui efort mai amplu de a pune capăt războiului din Ucraina.

Lukașenko, care conduce Belarusul începând din 1994, a permis forțelor ruse să lanseze atacuri asupra Ucrainei de pe teritoriul țării sale, la începutul invaziei din 2022. În consecință, Minskul s-a confruntat cu sancțiuni occidentale masive și izolare diplomatică.