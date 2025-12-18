Lukașenko pregătește „un mare acord” cu SUA și se așteaptă la o întâlnire cu Trump. Ce a spus despre relațiile dintre Belarus și Rusia

Belarus se apropie de un acord major pentru restabilirea relațiilor cu SUA, dar nu va renunța la legăturile strânse pe care le are cu Rusia, a declarat președintele Aleksandr Lukașenko, joi, potrivit Reuters.

Vorbind la cinci zile după eliberarea unui grup mare de prizonieri politici în schimbul unei relaxări a sancțiunilor americane, Lukașenko a spus că se așteaptă ca dezghețul relațiilor să ducă la un summit cu omologul său american, Donald Trump.

„Totul se îndreaptă, cum spun ei, spre un mare acord… Totul se îndreaptă spre faptul că eu și Trump trebuie să ne întâlnim și să ajungem la o înțelegere”, a spus Lukașenko, care fusese izolat de Occident înainte de revenirea lui Trump la Casa Albă, din cauza istoricului său în materie de drepturi ale omului și a faptului că a sprijinit războiul Rusiei din Ucraina.

SUA speră să îl îndepărteze de Putin

Partea americană, care caută progrese în soluționarea războiului din Ucraina, susține că Lukașenko a oferit sfaturi bune. Oficiali ai SUA au declarat pentru Reuters că Washingtonul speră, totodată, ca prin interacțiunea cu el să îl îndepărteze într-o oarecare măsură de președintele rus Vladimir Putin.

Opoziția belarusă din exil susține că orice astfel de încercare este inutilă, deoarece Lukașenko depinde într-o mare măsură de sprijinul politic și economic al lui Putin.

Lukașenko susține că părțile discută despre redeschiderea ambasadei americane la Minsk, care a fost închisă imediat după ce Rusia a invadat Ucraina în februarie 2022, și măsurile de securitate necesare.

Belarus „nu se va abate” de la relațiile sale strânse cu Rusia

Liderul belarus a spus că apropierea de Statele Unite nu se va face în detrimentul niciunei alte țări și că el și Putin au o „înțelegere completă” asupra a ceea ce se întâmplă.

Belarus a menținut legături strânse cu Rusia încă de când a preluat puterea Lukașenko, în 1994. „Atâta timp cât sunt președinte, nu ne vom abate de la această politică”, a spus el.

Joi, în conferința sa de presă anuală de la Minsk, Lukașenko a anunțat că racheta balistică rusă cu capacitate nucleară Oreșnik este desfășurată și în Belarus începând de miercuri.