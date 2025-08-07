Luna trecută a fost una dintre cele mai calde de când există date meteo. Unde au fost cele mai mari temperaturi în România

Luna trecută a fost a patra cea mai caldă lună iulie în Europa, cu valuri de căldură în Scandinavia și în Balcani, arată datele Copernicus. Temperatura medie lunară a atins valori de peste 27°C în sudul României, iar stresul termic a avut valori ridicate în Dolj, Olt, Mehedinți și Teleorman, arată o analiză InfoClima.ro.

Reamintim că luna trecută au fost trei valuri de căldură în România, iar temperatura maximă absolută a depășit 43 de grade Celsius (la Calafat).

În sudul și sud-vestul țării, anomaliile au depășit +2.5°C, iar în orașe precum Craiova și București temperatura medie lunară a fost cu peste 2°C mai ridicată decât normalul lunii iulie. Datele din ultimii ani arată că cele mai mari temperaturi medii în iulie sunt la stații meteo precum Alexandria, Zimnicea, Calafat sau Drobeta Turnu Severin.

Aceste rezultate evidențiază caracterul deosebit de cald al lunii iulie 2025 și ilustrează tendința recentă de accentuare a valurilor de căldură în contextul schimbărilor climatice.

Stresul termic accentuat, alături de fenomene extreme precum furtunile violente, au afectat întinse regiuni ale țării în această vară, semnalând tot mai clar efectele accelerate ale schimbărilor climatice asupra României, se mai spune în analiza InfoClima.ro semnată de Bogdan Antonescu, specialist în fenomene meteo extreme.

În multe regiuni din sudul țării s-au înregistrat peste 210 ore cu stres termic intens, foarte intens sau extrem (echivalentul a aproape 9 zile continue).

Cele mai afectate zone au fost sudul Olteniei, sudul Munteniei și sudul Dobrogei. În sud și sud-est s-au înregistrat cu 100–120 de ore mai multe decât în mod normal (media lunii iulie din perioada 1991–2020).

Stresul termic foarte intens și extrem (echivalent UTCI > 38°C) a fost prezent în mod special în sud-vestul țării, cu valori ridicate în Dolj, Olt, Mehedinți și Teleorman. Pe termen lung (1940–2025), tendințele climatice arată că în multe zone din România, numărul de ore cu stres termic a crescut cu 6–10 ore la fiecare deceniu, în special în sud și sud-vest.

Nord-estul României (în special în județele Suceava, Botoșani și Iași) prezintă o densitate ridicată de fenomene severe: grindină, vijelii și ploi abundente. Sud-vestul țării și zona subcarpatică au înregistrat mai ales episoade de vânt intens.

Muntenia și Oltenia au fost afectate de rafale puternice și grindină, dar cu o frecvență mai mică decât în nord.