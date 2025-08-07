„Lupta împotriva violenţei domestice şi de gen este o urgenţă naţională”. Apel după ultimul caz de femicid din România

Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (ANES) pledează pentru includerea femicidului în Codul Penal și atrage atenția că astfel de tragedii pot fi prevenite prin măsuri de protecție eficiente. Apelul vine după al 33-lea caz de femicid din România din acest an: o femeie în vârstă de 28 de ani a fost ucisă de fostul partener, marți seară, în județul Arad.

„ANES susține ferm necesitatea incriminării femicidului în legislația penală românească – recunoașterea, la nivel juridic, a uciderii unei femei pentru simplul fapt că este femeie. ANES a propus modificarea Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, prin introducerea unei definiții oficiale a femicidului, ca premisă esențială pentru incriminarea acestuia în Codul Penal”, transmite agenția, într-un mesaj pe Facebook.

Apelul ANES vine după ce un nou caz de femicid a șocat opinia publică. O femeie a fost găsită moartă, pe 5 august, pe un câmp între două localități din județul Arad, după ce a fost răpită și târâtă cu mașina de fostul partener.

Cei doi aveau împreună două fetițe, iar pe numele bărbatului fusese emis un ordin de protecție provizoriu, dar doar pentru protecția copiilor.

„Această tragedie reconfirmă cât de important este ca victimele violenței domestice să beneficieze la timp de toate măsurile de protecție: ordin de protecție, ordin provizoriu, monitorizarea agresorului cu brățară electronică”, avertizează instituția.

Zeci de cazuri de femicid în România de la începutul anului

Cazul din Arad este doar unul dintre zecile de tragedii recente care au stârnit revoltă. De la începutul anului, în România cel puțin 30 de femei au fost ucise, fie de partenerii lor de la acea vreme, fie de foști parteneri.

În 18 iunie, peste 1.000 de persoane au participat la un protest în fața Guvernului pentru a cere autorităților măsuri ferme pentru a preveni violența de gen, în urma crimei din comuna Lipănești, Prahova, unde o tânără de 22 de ani a fost ucisă de fostul partener, pe stradă, în fața copiilor.

Anterior, în 3 iunie, câteva mii de persoane s-au adunat în Piața Victoriei pentru a manifesta față de violența împotriva femeilor, după crima din Cosmopolis, și pentru a cere Guvernului măsuri suplimentare pentru protejarea femeilor. „Ne-am săturat de vorbe goale”, „Peste tot poliție, nicăieri justiție”, „Indiferența hrănește violența” și „Sute de femei sunt moarte, asta nu este dreptate” – au fost unele dintre mesajele strigate de manifestanți în fața Guvernului.

Apelul la protest a venit după cazul Teodorei, tânăra de 23 ani împușcată mortal în complexul Cosmopolis din Ilfov.

Despre acest fenomen s-a pronunţat şi preşedintele Nicusor Dan, care crede că femicidul este „o problemă gravă” în România şi că statul român „nu dă o impresie de forţă, de fermitate”.