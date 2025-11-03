Lupte grele la Pokrovsk. Tactica prin care rușii vor să-i alunge pe ucraineni din oraș

Trupele ruse continuă să avanseze în interiorul oraşului Pokrovsk din estul Ucrainei, potrivit Moscovei, în timp ce Kievul afirmă că trupele sale continuă să reziste acolo, dar observatori militari semnalează atacuri constante ale dronelor ruseşti asupra liniilor de aprovizionare vitale ale armatei ucrainene şi pătrunderea tot mai semnificativă a infanteriei ruse în acest oraş cheie, a cărui cădere este iminentă şi ar avea implicaţii pentru întregul front din Doneţk, relatează luni agenţiile Reuters şi EFE, citate de Agerpres.

Ucraina a trimis noi unităţi de asalt şi ale forţelor speciale pentru a apăra oraşul, iar comandantul-şef al armatei ucrainene, generalul Oleksandr Sîrski, susţine chiar că trupele sale sunt pe cale să respingă inamicul din oraş. Însă, în pofida unor mici succese ucrainene în unele locuri ale acelui sector de front, situaţia de ansamblu continuă să fie gravă, potrivit analiştilor.

Avertismentul unui fost ministru al Apărării

Trupele ruse continuă să atace şi să se infiltreze în Pokrovsk în grupuri mici, de până la cinci soldaţi, fără a folosi blindate, semnalează pe Facebook o unitate a armatei ucrainene.

Platforma analitică DeepState, apropiată armatei ucrainene, a informat atât sâmbătă cât şi duminică despre înaintări ruseşti în centrul şi vestul oraşului Pokrovsk. Situaţia „nu este sub control”, întrucât sunt extrem de dificil de detectat şi de eliminat micile grupuri de soldaţi ruşi care sunt acum în cea mai mare parte a oraşului, în timp ce alte grupuri ale armatei ruse se infiltrează în oraş, explică un comandant al unui batalion ucrainean de drone.

Rapoartele comandamentului militar ucrainean sunt alcătuite din „tot mai multe minciuni”, a scris în acest timp pe Facebook fostul ministru ucrainean al apărării, Vitali Deinega. „Practic am pierdut Pokrovsk, ceea ce înseamnă că nu mai are sens nici să apărăm Mirnograd”, estimează fostul ministru, referindu-se la oraşul satelit care depinde de logistica ce vine din direcţia Pokrovsk.

În opinia lui Vitali Deinega, dacă trupele ucrainene nu sunt retrase rapid de acolo, nu doar că vor fi pierduţi mulţi soldaţi foarte motivaţi, dar în plus „ne-am putea găsi într-o situaţie în care nu va mai rămâne nimeni să astupe breşa de pe front, iar fortificaţiile săpate în ariergarda noastră vor cădea rapid în mâinile inamicului”.

Două unităţi de elită ucrainene, care au fost desfăşurate acolo săptămâna trecută, nu reuşesc să aducă progrese într-un oraş unde deja luptă diverse brigăzi şi regimente mult mai mari, a remarcat pe Facebook bloggerul militar şi operatorul de drone ucrainean Iuri Butusov.

„Provocarea este de a asigura logistica şi libertatea de manevră pentru cei care sunt deja acolo”, explică acesta, în timp ce de pe front vin relatări conform cărora dronele ruseşti distrug toate vehiculele care încearcă să aducă muniţii şi materiale medicale pentru formaţiunile ucrainene semi-încercuite.

Drona care a schimbat cursul bătăliei pentru Pokrovsk

Alţi observatorii ucraineni au comparat evoluţia bătăliei de la Pokrovsk cu contraofensiva rusă din Kursk, semnalând că situaţia pe frontul de la Pokrovsk a început să se deterioreze odată cu sosirea unităţii de drone ruseşti Rubikon în primăvară.

„La fel ca în Kursk, inamicul a preluat mai întâi controlul asupra tuturor rutelor logistice cu ajutorul dronelor. Apoi a înaintat cu infanteria”, a explicat corespondenta militară Iulia Kirienko-Merinova de la reţeaua de televiziune TSN, subliniind că până acum comandamentul militar ucrainean nu a reuşit să găsească o soluţie în faţa acestei tactici ruseşti, în ciuda utilizării tot mai extinse a dronelor pentru a compensa deficitul de trupe.

Totuşi, apărarea oraşului Pokrovsk nu este încă sortită eşecului, a apreciat luni analistul militar Oleksandr Kovalenko într-o analiză pentru grupul Rezistenţa Informativă. Acesta consideră că demiterea comandantului corpului rus de armată 51 demonstrează că la Moscova comandamentul rus nu este mulţumit de realitatea de pe teren, contrar a ceea ce a declarat şeful Statului Major al armatei ruse, generalul Valeri Gherasimov, care a spus că la Pokrovsk trupele ucrainene sunt „blocate”.

În loc să se concentreze exclusiv pe încercuirea oraşului Pokrovsk, remarcă Oleksandr Kovalenko, acel corp al armatei ruse a încercat să avanseze către Dobropillia, dar nu a reuşit să atingă niciunul dintre aceste obiective şi a suferit pierderi grele.

Între trei şi opt kilometri separă în prezent cele două grupuri de forţe ruseşti care încearcă să încercuiască Pokrovsk dinspre vest şi est, ceea ce dă speranţe forţelor ucrainene care continuă să contraatace la nord-est de oraş pentru a reduce presiunea asupra unităţilor ucrainene.

Importanța strategică a Pokrovskului

Potrivit Ministerului rus al Apărării, trupele sale continuă să înainteze în Pokrovsk şi să elimine acolo ceea ce descrie drept formaţiuni ale armatei ucrainene încercuite în apropierea gării şi a zonei industriale. Kievul neagă că unităţi ale sale ar fi încercuite, dar prin „încercuire” ruşii descriu mai degrabă o situaţie tactică în care trupele inamice nu sunt încercuite complet, ci doar parţial, dar căile lor de evacuare şi aprovizionare rămase se află în bătaia artileriei şi a dronelor ruseşti.

Asaltul asupra oraşului Pokrovsk, un important nod logistic, face parte din strategia Rusiei de ocupa întreaga regiune a Donbasului, formată din provinciile Doneţk şi Lugansk şi pe care Ucraina o mai controlează în proporţie de circa 10%.

Cucerirea oraşului Pokrovsk, supranumit „poarta către Doneţk” de către presa rusă, şi a oraşului Kostiantinivka la nord-est, pe care trupele ruse încearcă de asemenea să-l încercuiască, ar oferi armatei ruse o platformă pentru a înainta mai departe spre nord, către ultimele două mari redute ucrainene din Doneţk, oraşele Kramatorsk şi Sloviansk.

Avansul trupelor ruseşti în Ucraina s-a menţinut constant în octombrie, iar regiunea estică Doneţk rămâne cea mai ameninţată, potrivit unei analize AFP pe baza datelor furnizate de Institutul american pentru Studiul Războiului (ISW). Conform acestor date, Rusia a ocupat în octombrie încă 461 de kilometri pătraţi de teritoriu ucrainean, faţă de 447 de kilometri pătraţi în septembrie, iar media lunară pe anul în curs este apropiată de aceste cifre.