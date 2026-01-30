„M-am trezit peste noapte, fără hartă și fără să știu încotro s-o iau”. Cum răspunde creatorul Lolitei Cercel, artista făcută cu AI, controverselor pe care le-a stârnit în România

La final de 2025, în muzica românească a apărut un fenomen atipic: Lolita Cercel, o artistă creată digital cu ajutorul inteligenței artificiale, care cântă despre jale, relații și lipsuri, într-un stil lăutăresc reinterpretat. Proiectul a strâns milioane de vizualizări în online, dar a atras și multe critici. „În timp ce artiștii romi sunt tratați ca inferiori, o identitate romă virtuală devine apreciată și profitabilă”, a declarat, de exemplu, activista romă Alexandra Fin, pentru Scena9. HotNews l-a întrebat pe autorul acestui proiect, care-și spune Tom și nu vrea să-și dezvăluie identitatea reală, ce înseamnă Lolita Cercel și cum răspunde criticilor care i-au fost aduse.

„Lolita a crescut mult mai repede decât aș fi visat vreodată. M-am trezit peste noapte într-o industrie complet nouă pentru mine, fără o hartă și fără să știu încotro s-o iau”, explică creatorul Lolilei. Acesta are 32 de ani, este designer vizual, originar din Bacău și locuiește în București.

În ceea ce privește acuzațiile că se folosește de o cultură marginală pentru a genera profit, Tom spune că „Lolita este un proiect de suflet, nu e muzică comercială făcută special ca să fie vândută”.

„Mi-ar plăcea să văd mai multe experimente în muzica de la noi”

Tom povestește că nu are legătură cu industria muzicală, însă simte că a gravitat mereu în jurul acest domeniu. „Mi-a plăcut dintotdeauna să fac clipuri și să îmbin muzica cu vizualul, pentru că mi-am dorit să cresc impactul unei stări pe care am vrut să o creez. Ăsta este motivul pentru care mi-am și încercat norocul la UNATC, după ce am terminat liceul, la regie de film, dar nu a fost să fie. Acum pare că ajung acolo pe ocolite”, povestește tânărul.

Ascultă indie, alternative, rock sau lăutărească, zone în care simte că există suflet și nu doar piese fără substanță. „Mi-ar plăcea să văd mai multe experimente în muzica de la noi și am senzația că lipsește curajul de a încerca abordări mai nebune. Și nu mă refer neapărat la bugete uriașe, ci la concepte mai deștepte, mai bine gândite și mai cool”, după cum explică.

„Mi-am dorit să aduc un aer de nostalgie pe beat-uri moderne”

Până să o lanseze pe Lolita, Tom spune că s-a jucat timp de patru luni cu AI-ul, pe partea de muzică. „Mi se pare că tehnologia a democratizat tot procesul de a ieși pe piață cu ceva fain, pentru că poți avea talent și viziune, dar să te blochezi pentru că nu cunoști tool-urile potrivite.” A făcut sute de piese, inclusiv cover-uri, motiv pentru care contul i-a fost închis, după ce a primit notificări de încălcare a drepturilor de autor din partea unor artiști. „A fost un moment decisiv, care m-a împins spre muzică 100% originală”, adaugă el.

La descriere contului de YouTube al Lolitei e scris: „Jalea românească n-are nevoie dă instrumente vechi. O punem pă AI și tot ne rupe la corazon.” Tom spune că și-a dorit să aducă prin Lolita un aer de nostalgie în muzica românească.

„Spre deosebire de ce mai intră la radio, unde, uneori, nu înțeleg pentru cine sunt făcute acele piese, sau pe cine au în minte artiștii atunci când le scriu, aici mesajul e clar. Mi-am dorit să aduc un aer de nostalgie pe beat-uri moderne, un mix de vechi cu nou”, explică el.

În ceea ce privește numele, a căutat ceva să sune local, dar nu comun, și să aibă, în același timp, un aer occidental. Așa a ajuns la Lolita. „Mi s-a părut că e numele care cuprinde cel mai bine toată estetica asta și are rezonanța potrivită”, continuă tânărul.

„Emoția nu stă neapărat în instrumentul de lemn, ci în mesaj și în poveste”

Scopul proiectului a fost de a vorbi despre situații reale din viața multor oameni. „Simt că muzica modernă creează falsa impresie că dragostea este tranzacțională, că ai nevoie de bani să iubești pe cineva, că totul este despre plecat la Paris sau la Roma, despre inele și genți. Eu vreau să transmit fix mesajul opus – că inima nu are preț și se îndrăgostește de cine crede ea. Vreau să promovez ideea că poți să numeri banii sub masă cu persoana potrivită și să râzi de treaba asta, două luni mai târziu, când vă merge bine. De fapt, toate perioadele astea care par nașpa pe moment sunt cele care fac o relație mai faină pe termen lung, pentru că nu are cum să fie doar lapte și miere în permanență. Lolita este cea care dă voce acestor concepte.”

Muzica lăutărească a fost cea mai bună cale pentru a-și întregi conceptul. „Pentru mine, lăutăreasca e blues-ul românesc. E singurul gen care are curajul să pună degetul pe rană și să vorbească deschis despre suferință, lipsuri sau dor, fără să le cosmetizeze. Am ales genul ăsta tocmai pentru contrastul puternic. Mi s-a părut o provocare imensă să iau ceva atât de organic, încărcat de tradiție și jale, și să-l trec prin filtrul rece al tehnologiei. E pariul meu că emoția nu stă neapărat în instrumentul de lemn, ci în mesaj și în poveste”, arată Tom. Scrie versuri atunci când se simte inspirat și subliniază că tot ceea ce cântă Lolita e trăit de el. „Temele nu sunt alese să prindă la public, ci sunt bucăți din viața mea sau a oamenilor din jurul meu. Când ea cântă despre greutățile de zi cu zi, cântă despre ce am simțit eu pe pielea mea. Emoția e cât se poate de reală; Lolita e avatarul care-mi cântă sufletul.”

Cum se face un proiect muzical cu AI

În ceea ce privește procesul de lucru, Tom spune că AI-ul intervine atunci când începe să combine stiluri. Le testează, vede ce iese și apoi face un remix la ceea ce-i place. E destul de meticulos pe tot parcursul, schimbă instrumentele, de la vioară la acordeon și ajustează versurile, astfel încât să se potrivească cu ritmul melodiei. Lucrează la o piesă între câteva zile și câteva săptămâni, în funcție și de cât de firesc se leagă toate aceste elemente. Așa cum povestește, se întâmplă să aibă cântecul perfect, dar să se blocheze la un vers sau să aibă textul, dar nu și sunetul potrivit.

Odată ce melodia e gata, trece la video, unde face scenariul, generează imagini statice cu AI, le îmbunătățește calitatea, iar în cele din urmă trece la etapa de animație și sincronizare a mișcării buzelor cu vocea. Spre exemplu, continuă, la „Cercel” a mers cel mai repede, dar la „Mă iubește lumea” a fost munca mai grea, din cauza numărului mare de cadre.

Propuneri de la artiști reali, dispuși să interpreteze piesele Lolitei

Lolita a generat milioane de vizualizări în online, iar Tom mărturisește că reacțiile primite i-au întrecut toate așteptările, dar i-au confirmat și o teorie mai veche: dacă produsul e bun și transmite emoție, nu contează mediul prin care ajunge la receptor. „Am învățat că ascultătorii, în mod ironic, sunt sătui de perfecțiune artificială. Deși Lolita e AI, ea pare mai umană prin versuri decât mulți artiști reali care cântă despre chestii abstracte. Oamenii vor poveste și suflet, iar dacă le oferi asta, sunt gata să îmbrățișeze și tehnologia.”

Creatorul proiectului spune a primit și câteva propuneri de la artiști locali, care s-au arătat dispuși să-i interpreteze live muzica Lolitei. Se declară deschis la o astfel de colaborare, mai ales dacă apare vocea potrivită și un muzician care rezonează cu textul. Tom a primit și cereri de a scrie versuri pentru cântăreți de la noi și chiar are în lucru câteva piese. „Îmi doresc să fac asta și mi se pare un bun exercițiu creativ, să scriu și din alte perspective. Singurul obstacol momentan e timpul.”

„AI-ul nu va înlocui omul niciodată”

Întrebat cum vede relația dintre AI și artiștii reali, tânărul zice că este o evoluție naturală: amintește că nici sintetizatoarele, nici soft-urile de producție nu au eliminat omul, ci doar i-au făcut procesul creativ mai ușor. „AI-ul nu va înlocui omul niciodată, pentru simplul fapt că suntem ființe sociale. Publicul vrea să vadă energie umană pe scenă, vrea să simtă emoția cuiva în carne și oase. Nu cred că proiectul meu denaturează muzica, ci doar propune un format nou. AI-ul poate să genereze sunete, dar scânteia și direcția tot de la om trebuie să vină.”

În același timp, Tom crede că viitorul inteligenței artificiale în muzică va implica și niște reglementări mai stricte, pe măsură ce fenomenul va crește. „Posibil să vedem label-uri de „full AI” în viitor, dar și topuri muzicale separate – unele pentru artiști reali și altele strict pentru AI. Însă, în esență, cred că omul are și va avea mereu opțiunea să asculte ceea ce îi place.”

Se simte mândru de faptul că Lolita a fost acceptată de atât de mulți oameni. „E o validare personală foarte puternică. Pe plan profesional, lucrurile s-au schimbat foarte mult și deși nu sunt încă 100% doar în acest proiect, el a devenit prioritatea mea principală și direcția în care vreau să merg.”

Cum răspunde criticilor: „Lolita a crescut mult mai repede decât aș fi visat vreodată”

Odată cu popularitatea proiectului, mai mulți artiști români, cât și utilizatori, și-au exprimat dezacordul cu privire la muzica generată de AI, cât și asupra faptului că Tom a semnat cu cea mai mare agenție de booking românească, agenție care are în spate cea mai mare casă de discuri din România, Global Records.

Referitor la criticile care i-au fost aduse, cât și la controversele create, tânărul a spus: „Lolita a crescut mult mai repede decât aș fi visat vreodată. M-am trezit peste noapte într-o industrie complet nouă pentru mine, fără o hartă și fără să știu încotro s-o iau. N-am căutat o agenție doar ca să bifez o colaborare, ci am căutat oameni care să o vadă pe Lolita exact așa cum o văd eu. Cu cei de la Forward Agency a fost un click instant, am simțit că vorbim aceeași limbă. Ei se ocupă acum de tot ce înseamnă mecanica drumului, tocmai ca eu să pot rămâne concentrat pe ce contează cel mai mult, muzica și povestea Lolitei.”

De asemenea, faptul că Lolita reprezintă un produs AI inspirat din cultura rromă a generat critici din partea comunității. Activista Alexandra Fin a declarat: „Este profund inuman ca o cultură marginalizată să fie folosită pentru a genera profit printr-un artist virtual. Artiștii romi sunt tratați ca inferiori, în timp ce o identitate romă virtuală, devine apreciată și profitabilă.”

Tom se apără însă și spune că: „sunt doar un om care lucra la un personaj și tot ce mi-am dorit a fost să fac unul cât mai autentic, care să aibă o poveste reală. Lolita este un proiect de suflet, nu e muzică comercială făcută special ca să fie vândută sau să bifeze niște cifre. Am pus multă pasiune în toată construcția asta și apreciez enorm că lumea rezonează cu ea. Pentru mine, succesul ăsta e o surpriză frumoasă, pentru că arată că oamenii au simțit sinceritatea din spatele personajului, chiar dacă e unul virtual.”