„Măcar putem fi siguri că e o mașină pe care chinezii nu o vor imita”. Cum poate deveni noul model electric al Ferrari un succes, în ciuda criticilor

În urmă cu 15 ani, șeful de atunci al Ferrari, Luca di Montezemolo, spunea că marca de la Maranello nu va lansa niciodată o mașină electrică. În 2026 lumea este cu totul alta, iar Ferrari a lansat „Luce” care nu doar că este o mașină electrică de 550.000 de euro, dar este și primul vehicul cu cinci locuri produs de companie.

În România erau înmatriculate la finalul anului trecut 600 de mașini Ferrari, dintre care 102 aveau mai puțin de doi ani vechime, arată datele oficiale. Spre comparație, numărul de mașini Lamborghini era de 261.

Tot în 2011, șefii Ferrari spuneau că marca nu va avea niciodată un SUV (dar în 2022 a fost lansat modelul Purosangue) și că, pentru a păstra exclusivitatea mărcii, nu se va trece de pragul anual de 10.000 de mașini produse. Anul trecut s-au vândut însă peste 13.600, iar veniturile au trecut de 7,1 miliarde euro.

Acum a apărut Luce („lumină” în italiană), o mașină Ferrari electrică, de mari dimensiuni, una care, dacă ne luăm după cele spuse cu mult timp în urmă, nu ar fi trebuit să existe. Însă este reală, are un preț (uriaș) și a atras deja comenzi ferme.

Luce este și un model controversat, iar când este vorba despre designul unui Ferrari, aproape toată lumea are o părere de împărtășit pe rețelele sociale. Unii spun că mașina seamănă cu un Opel sau o Honda la interior și chiar mai mulți susțin că nu are deloc un design demn de Ferrari.

Prețul acțiunilor constructorului a scăzut cu aproape 10% după anunțul lansării, ceea ce echivalează cu o pierdere de peste 4 miliarde euro în capitalizare de piață.

Ferrari Luce la interior (foto Handout / AFP / Profimedia)

„Riscăm să distrugem o legendă”

În toată discuția despre modelul electric Luce au ieșit în evidență declarațiile dure ale faimosului Luca di Montezemolo, cel care a condus Ferrari timp de 23 de ani.

„Riscăm să distrugem o legendă”, a spus el despre mașina Luce. adăugând că nu merită să aibă pe ea sigla „Căluțului cabrat”. El a și glumit, afirmând că „măcar putem fi siguri că este o mașină pe care chinezii nu o vor imita”, scrie publicația Politico.

Papa Leon al XIV-lea și președintele Ferrari John Elkann, alături de modelul Ferrari Luce (foto Handout / AFP / Profimedia)

Aceeași publicație citează un personaj foarte cunoscut și controversat în Italia: ministrul Transporturilor, Matteo Salvini. „Electrică, extrem de scumpă (550.000 euro) și, din punct de vedere estetic, vorbește de la sine….Arată ca orice altceva, dar numai ca un Ferrari nu. Ar trebui să numim asta inovație? Mă întreb ce ar spune Enzo Ferrari…?”, a spus politicianul.

Un Ferrari cum nu a mai existat până acum

Mașina are patru motoare electrice care dezvoltă în total echivalentul a 1.050 CP, ajunge în 2,5 secunde la 100 km/h și în 6,8 secunde la 200 km/h, de la pornirea de pe loc. Viteza maximă pe care o poate atinge este 310 km/h.

Mașina are 5,02 metri lungime, cântărește 2.260 kg și are o autonomie anunțată de 530 km. Față de alte modele Ferrari, Luce are și portbagaj spațios. Primii clienți își vor vedea mașinile la final de 2026 și cei mai mulți în 2027.

De ce nu a lansat Ferrari o mașină full-electrică acum cinci sau zece ani? Sunt multe motive. Costurile cu bateria și cu motoarele electrice nu sunt deloc mici și la o mașină care trebuie să fie puternică prețul ar fi fost extrem de ridicat. Drept dovadă, Luce costă peste jumătate de milion de euro.

Apoi, sunetul făcut de o mașină electrică este extrem de important, fiindcă este vorba despre o mașină sport la care este esențial modul în care se aude motorul. Ferrari a avut multe de rezolvat.

„Mașina Apple a sosit în sfârșit”

Cinci ani a durat munca la acest model, iar efortul de design a fost condus de Jony Ive, fost designer la Apple. Pentru acest proiect, italienii au angajat oameni din domenii diverse, inclusiv din afara lumii auto. Dat fiind trecutul designerului-șef, The Atlantic a publicat un articol despre noul Ferrari, cu titlul „The Apple Car is Finally Here” („Mașina Apple a sosit în sfârșit”).

Ferrari spune că vârsta medie a clienților săi este de 52 de ani, iar prin modelul Luce speră să atragă și clienți mai tineri, însă prețul este un mare obstacol.

O mașină Ferrari Luce prezentată la dezvelirea oficială organizată pe 25 mai 2026, FOTO: Quirinale / Zuma Press / Profimedia

Pericolul pentru Ferrari este ca o parte dintre clienții fideli să fie foarte sceptici față de un model full-electric, mai ales că, în 2025, peste 80% dintre mașinile mărcii au fost cumpărate de oameni care în trecut au mai avut mașini Ferrari.

„De ce tocmai acum o mașină electrică? (…) Lumea merge înainte. Trebuie să îmbrățișăm schimbarea, dar cu responsabilitate”,a spus Benedetto Vigna, CEO al Ferrari, la lansarea mașinii. Pe 28 mai el declara că primele informații arată interes mare din partea clienților și apără prețul mare al modelului, considerându-l un preț corect pentru un asemenea model inovator.

Ferrari s-a schimbat mult în ultimii 15 ani, iar vânzările de anul trecut sunt aproape duble decât cele din 2015. SUV-ul Purosangue, lansat în 2022, a ajuns la câteva mii de clienți, iar în acel moment au fost, la fel ca în prezent, multe critici și mulți au spus că imaginea mărcii a fost „șifonată”. În România sunt înscrise în circulație 30 de mașini Purosangue.

SUV-ul a fost un succes, însă Ferrari nu-i spune niciodată SUV mașinii, ci îl definește cu termenul de marketing FUV (Ferrari Utility Vehicle).

În ce condiții poate fi Luce un succes

Și Luce are șanse să fie un succes, mai ales că Ferrari are așteptări oarecum rezervate la capitolul mașini electrice. În iunie 2022 spunea că ar vrea ca 40% dintre modelele sale să fie electrice până în anul 2030, însă planul a fost modificat trei ani mai târziu și așteptările sunt ca doar o cincime dintre modelele din gamă să fie electrice la finalul deceniului.

Ferrari Luce (foto Handout / AFP / Profimedia)

Capitalizarea de piață a constructorului italian este de 55 de miliarde de euro, iar acțiunile Ferrari au scăzut cu 30% în ultimul an. Cu toate acestea, Ferrari funcționează pe baza unui model bazat pe exclusivitate și volum limitat de vânzări, ceea ce înseamnă că modelul Luce are nevoie doar de un număr restrâns de cumpărători foarte bogați, pentru a deveni un succes comercial.

Lansarea vine și cu riscuri, fiindcă nu sunt prea multe supercar-uri electrice pe piață. Lamborghini a renunțat la lansarea unui model electric în următorii ani, iar Porsche și-a ajustat planurile pentru mașinile full-electrice, pe fondul cererii sub așteptări și sub impactul concurenței chineze. Și Rolls Royce a lansat o primă mașină electrică în 2023.

Exemplul Lamborghini spune multe, mai ales că vorbim despre marele rival al Ferrari. Compania a renunțat la modelul electric care trebuia să fie lansat în 2029 și va miza pe hibride plug-in (toată gamă va avea astfel de versiuni până în 2030). „Mașinile full-electrice, în forma lor actuală, nu reușesc să furnizeze această conexiune emoțională specifică”, spunea șeful Lamborghini.

Până și Ferrari a amânat lansarea unui al doilea model electric, scria vara trecută agenția de presă Reuters. Sursele citate în articol relatau că un alt model electric nu va fi lansat mai repede de anul 2028 și un argument ținea de faptul că nu există interes destul de mare din partea clienților. Sursele spuneau că strategia companiei presupune livrarea a aproximativ 5.000–6.000 de unități pe parcursul unui ciclu de viață de cinci ani pentru un model Ferrari tipic. Dacă estimările indică interes scăzut, lansările sunt amânate.

Lansarea Ferrari de acum arată cât de mult s-a schimbat industria auto și cum lucruri ce păreau de neînchipuit acum ceva timp devin realitate. Însă lansarea „Luce” arată și că viitorul mașinilor full-electrice ultra – scumpe este unul incert.