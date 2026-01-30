Macaulay Culkin, mesaj emoționant după moartea actriței Catherine O’Hara, „mama” sa din filmele „Singur acasă”

Macaulay Culkin și Catherine O'Hara în decembrie 2023, când actrița veterană a ținut un discurs la ceremonia de includere a lui Culkin pe Hollywood Walk of Hame, FOTO: Matt Baron, BEI / Shutterstock Editorial / Profimedia Images

Actorul american Macaulay Culkin a scris un mesaj emoționant pentru colega sa din filmele „Singur acasă” (Home Alone), Catherine O’Hara, aproape imediat după ce decesul acesteia a fost anunțat vineri, relatează revista Variety. Actrița veterană avea 71 de ani.

„Mamă. Credeam că mai avem timp”, a scris el într-un mesaj publicat pe Instagram. „Îmi doream mai mult. Voiam să stau pe un scaun lângă tine. Te-am auzit, dar aveam atât de multe lucruri de spus. Te iubesc. Ne vom revedea”, a continuat el mesajul.

O’Hara a jucat în „Home Alone” și „Home Alone 2: Lost in New York” rolul lui Kate McCallister, mama lui Kevin McCallister, personajul interpretat de Culkin – rolul care i-a lansat cariera ca actor copil.

Revista Variety amintește că aceștia au avut o reuniune emoționantă în decembrie 2023, când Culkin a primit o stea pe Hollywood Walk of Fame, iar O’Hara a ținut un discurs la ceremonie.

Ce a spus Catherine O’Hara despre Culkin ani mai târziu

„Macaulay – acest frumos și drag băiețel de 10 ani – era numit superstar, mașină de făcut bani, unul dintre cei mai în vogă tineri actori principali de la Hollywood, de către întreaga lume. Cum poate cineva să supraviețuiască la așa ceva?”, a spus O’Hara în discursul ei.

„Ei bine, cred că trebuie să ai o anumită calitate, un dar pe care dragul [scenarist-producător] John Hughes l-a recunoscut, în mod evident, în tine, Macaulay: simțul umorului. Este un semn de inteligență la un copil și o cheie a supraviețuirii în viață, la orice vârstă. Iar din ce văd eu, ai adus acest simț al umorului dulce, dar ușor întunecat, dar pe deplin familiar pentru toți, în tot ceea ce ai ales să faci de la ‘Home Alone’ încoace”.

„Îți mulțumesc că m-ai inclus pe mine – mama ta falsă, care te-a lăsat singur acasă nu o dată, ci de două ori – ca să împărtășesc acest moment fericit”, a încheiat ea. „Sunt atât de mândră de tine.” Culkin și-a șters lacrimile, în timp ce cei doi s-au îmbrățișat.

Catherine O'Hara honors Macaulay Culkin at his Walk of Fame ceremony: "Thank you for including me, your fake mom who left you home alone not once, but twice, to share in this happy occasion. I'm so proud of you." https://t.co/J2wXNVfbTv pic.twitter.com/wnwq9QerQu — Variety (@Variety) December 1, 2023

Creative Artists Agency a anunțat vineri într-un comunicat că O’Hara a murit vineri, la locuința sa din Los Angeles, în urma unei boli scurte. Actrița avea 71 de ani.

O’Hara a jucat recent în noul film „Beetlejuice Beetlejuice”

Deși rolul din „Singur acasă” e probabil cel pentru cea care este cel mai cunoscută în România, ea a avut o carieră care s-a întins timp de peste 5 decenii la Hollywood, jucând în numeroase filme, după ce și-a lansat cariera în televiziune.

Un rol emblematic al carierei sale a fost cel al excentricei Moira Rose, în serialul „Schitt’s Creek”. De altfel, deși a fost nominalizată de-a lungul anilor la Globurile de Aur, serialele TV i-au adus marile premii din carieră: două Emmy-uri, în 1982 și în 2020.

Alte roluri notabile sunt cele din „Best in Show” (2000) și „A Mighty Wind” (2003), precum și „Beetlejuice” (1988) și continuarea „Beetlejuice Beetlejuice” (2024).

O’Hara a participat la premiera „Beetlejuice Beetlejuice” la Festivalul Internațional de Film de la Cannes, unde s-a reunit pe covorul roșu, după 36 de ani, cu Michael Keaton și Winona Ryder, actorii principali ai primului lungmetraj al lui Tim Burton.

Cea mai recentă producție în care a jucat a fost serialul „The Studio” (2025), pentru care a primit de asemenea o nominalizare la Emmy.