Macron cere „măsuri cruciale”: Europa ca „putere independentă”, singura soluție în fața amenințărilor economice dinspre China și SUA

Președintele francez Emmanuel Macron a pledat pentru împrumuturi comune europene care să finanțeze investiții masive pentru ca Europa să fie competitivă în cursa cu Statele Unite și China.

Miercuri, în discursul susținut în fața unui grup de industriași la Anvers, în Belgia, liderul Franței a spus că a face din Europa o „putere independentă” este „singura” soluție în fața amenințărilor economice din partea Chinei și a SUA, potrivit AFP, citată de Agerpres.

„Avem nevoie de o nouă scară și de o nouă viteză în abordarea noastră pentru a pune capăt fragmentării care slăbește și riscă să umilească Europa”, a spus el, în cadrul summitului dedicat industriei europene.

Macron a evocat din nou ideea unor „eurobonduri” pentru finanțarea investițiilor.

„Dacă vrem să investim suficient în apărarea și securitatea spațiale, tehnologiile curate, inteligența artificială și tehnologia cuantică, să ne transformăm productivitatea și competitivitatea, singura soluție este să apelăm la emiterea unei datorii comune”, a declarat președintele Franței.

„Trebuie să acceptăm să luăm măsuri cruciale”

Franța susține de ani de zile ideea unei datorii comune europene, însă strategia este respinsă mereu de alte țări, inclusiv de Germania.

Macron a spus că perioada actuală este una „complet inedită”.

„Prin urmare, trebuie să acceptăm să luăm măsuri cruciale care nu sunt foarte comune în setul de instrumente european clasic”, a subliniat liderul francez.

„Sunt convins că trebuie să transmitem clar mesajul că ne aflăm într-o situație de urgență”, a adăugat el, avertizând că „în curând va fi prea târziu”.

Totodată, el a făcut apel la țările voluntare să aplice reformele pieței unice europene propuse de Comisie, iar dacă acestea nu progresează până la sfârșitul lunii iunie, să se recurgă la o „cooperare consolidată”.