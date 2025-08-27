Macron, Merz şi Tusk, aşteptaţi azi la Chişinău de Ziua Independenţei pentru a transmite un mesaj înainte de scrutinul crucial din Moldova

Cei trei lideri europeni se vor deplasa la Chișinău pe 27 august când Republica Moldova sărbătorește Ziua Independenței. Vizita lor este „o dovadă a faptului că Moldova contează şi nu este singură”, spune președinta Maia Sandu, potrivit AFP și Reuters, citate de News.

Vizita președintelui francez Emmanuel Macron, cancelarului german Friedrich Merz și premierului polonez Donald Tusk la Chișinău a fost confirmată încă de săptămâna trecută de către administrația prezidențială din Franța, care a transmis: „Liderii vor reafirma sprijinul lor deplin pentru securitatea, suveranitatea și parcursul european al Moldovei”.

Ceremonia de întâmpinare a președintelui Franței, Emmanuel Macron, cancelarului Germaniei, Friedrich Merz, și prim-ministrului Poloniei, Donald Tusk, va începe astăzi, la ora 16.00.

Cei trei lideri, împreună cu președinta Maia Sandu, vor susține declarații de presă la sediul președinției, în jurul orei 17.00. Ulterior ei se vor adresa direct cetăţenilor, urcând pe scena din Piaţa Marii Adunări Naţionale, unde va avea loc un concert dedicat Zilei Independenţei.

Preşedinta Maia Sandu a comentat, într-un interviu acordat agenţiei de presă Moldpres, că „această vizită este o dovadă a faptului că Moldova contează, este respectată şi nu este singură”.

„O să le spun oficialilor europeni că Moldova împărtăşeşte valorile democratice, Moldova vrea să aparţină lumii libere, să facă parte din marea familie europeană, fiind o ţară solidară, fapt care l-a demonstrat”, a mai spus ea.

Vizita are loc înainte de un scrutin crucial

Republica Moldova sărbătoreşte pe 27 august 34 de ani de la independenţă, cu o lună înainte de alegeri parlamentare pe 28 septembrie, când partidul de guvernământ va încerca să-și mențină majoritatea și să-și păstreze intactă traiectoria pro-europeană.

Oficialii moldoveni au acuzat în repetate rânduri Rusia de amestec în politica internă, prin care alimentează sentimentele proruse în încercarea de a răsturna guvernul.

Moscova vrea să „controleze” această ţară situată la frontiera cu Uniunea Europeană şi Ucraina „începând din această toamnă”, prin mecanisme de cumpărarea votului şi finanţări cu criptomonede, acuza şefa satului moldovean recent.

De asemenea, Sandu a mai avcuzat că principalele două forţe din opoziţie profită de acest plan cu scopul de a priva Parlamentul de o majoritate care să apropie această fostă republică sovietică de integrarea în UE.

La rândul său, Emmanuel Macron denunţa, într-o întâlnire cu Maia Sandu la 10 martie, la Palatul Élysée, „tentative ruse tot mai dezinhibate de destabilizare” a Republicii Moldova şi a instituţiilor democratice moldoveneşti.

Partidul Acţiune şi Solidaritate (PAS) al lui Maia Sandu este creditat larg în fruntea intenţiilor de vot, cu 39%, potrivit unui ultim sondaj, care datează de la jumătatea lunii iulie.

Ce a spus Dodon înainte de vizita celor trei lideri

Igor Dodon, fostul preşedinte prorus al Republicii Moldova, în prezent liderul Partidului Socialiştilor din Republica Moldova (PSRM), aflat în opoziţie, i-a acuzat pe liderii europeni că vin la Chişinău pentru a susţine partidul de guvernământ PAS în alegerile parlamentare.

„Săptămâna viitoare, o delegaţie mare va veni din nou în Moldova pentru a o susţine pe Maia Sandu. Consider că asta este o intervenţie directă în treburile interne ale Republicii Moldova. Imaginaţi-vă dacă Putin sau Lukaşenko ar fi venit de Ziua Independenţei atunci când am avut alegerile prezidenţiale din 2020. Ce scandal s-ar fi stârnit, inclusiv în capitalele europene. Dar lor le este permis să treacă peste toate liniile roşii doar ca să-şi susţină aici, în Moldova, marionetele, soroșiştii şi globaliştii”, a reacţionat vineri Igor Dodon.

În emisiunea sa online „În direct cu Igor Dodon”, fostul preşedinte al Moldovei s-a adresat direct preşedintelui Franţei, Emmanuel Macron, care se numără printre oficialii aşteptaţi la Chişinău, şi i-a transmis că „nu va uita” pretinsa interferenţă, relatează NewsMaker.

„Tovarăşe Macron, stimate Macron, nu vom uita asta. Este împotriva intereselor cetăţenilor Republicii Moldova. Dar în orice caz, la această chestiune ne vom întoarce cândva. Noi ne respectăm partenerii francezi, dar voi trebuie să sprijiniţi Moldova, nu marioneta Maia Sandu şi grupul ei criminal organizat, PAS”, a spus Dodon.