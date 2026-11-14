Macron spune că limitarea sprijinului pentru Ucraina ar fi „rețeta pentru încă un război”

Președintele francez Emmanuel Macron a declarat sâmbătă că țările care urmăresc să limiteze ajutorul pentru Ucraina vor să impună o „pace nedreaptă”, potrivit AFP și France 24.

„Cei care vor să raționalizeze ajutorul pentru Ucraina doresc, în fond, să-i impună o pace nedreaptă”, ei și, prin extensie, întregii Europe, a spus Macron, într-o declarație pe rețelele sociale.

„Acesta este spiritul înfrângerii. Aceasta este o rețetă pentru încă un război. Aceasta nu poate fi poziția Franței”, a adăugat liderul francez.

Ucraina, Rusia și SUA au purtat negocieri în această săptămână la Abu Dhabi. Reuters a relatat că, potrivit unui emisar american, președintele rus Vladimir Putin a fost de acord cu prezența europenilor la viitoarele negocieri de pace privind Ucraina.

Vineri, la Dublin, Europa a stabilit că va fi reprezentată la eventualele negocieri de Franța, Germania, Italia, Marea Britanie, Polonia și instituțiile UE.

„Europa trebuie să ia parte pe deplin” la eforturile pentru o „pace justă și durabilă” în Ucraina, a spus Macron.

„Ceea ce se întâmplă în Ucraina ne privește direct… A ajuta Ucraina să se apere înseamnă a proteja Franța și pe francezi”, a subliniat el.

„Vladimir Putin nu vrea să negocieze”, avertizează Macron

Președintele Franței a spus că aliații Ucrainei trebuie să își expună clar viziunea postbelică și că „trebuie, de asemenea, să detaliem ce așteptăm de la Statele Unite pentru securitatea pe termen lung a Europei”.

„Vladimir Putin nu vrea să negocieze”, a adăugat Macron, care a spus că omologul său rus intensifică atacurile cu rachete și drone împotriva civililor și a infrastructurii energetice, pe măsură ce se apropie iarna.

„Asta înseamnă că trebuie să ne menținem sprijinul financiar și să continuăm să ajutăm Ucraina să își protejeze populația, centralele electrice și rețelele”, a spus el.