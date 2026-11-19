Președintele francez Emmanuel Macron a declarat joi că problema aderării Ucrainei la NATO este „relevantă” pentru securitatea europeană, având în vedere armata puternică și bine echipată a acestei țări, informează Reuters.

„Cred că trebuie să redeschidem chestiunea aderării Ucrainei la NATO”, le-a spus Macron reporterilor după summitul de la Berlin al liderilor țărilor europene care susțin Ucraina, reunite în „Coaliția de Voință”, la care au participat și emisarii speciali ai președintelui american Donald Trump pentru Ucraina, Jared Kushner și Steve Witkoff.

Liderii europeni prezenți la Berlin au avut un schimb de opinii cu Trump, la telefon, a adăugat liderul francez.

„Am avut ocazia să îi avem alături pe cei doi trimiși speciali, domnul Kushner și domnul Witkoff, ai președintelui Trump, care a putut avea un schimb de opinii cu noi în timpul acestui summit”, a mai declarat Macron în conferința de presă.

La reuniunea din capitala Germaniei a luat parte și președintele României, care a spus că, cu acest prilej, „partea militară” a prezentat stadiul planurilor privind garanțiile de securitate postbelice pentru Ucraina. „Lucrurile sunt foarte aproape de a avea forma finală”, a adăugat Nicușor Dan

Summitul Coaliției de Voință a avut loc în ziua în care președinții Statelor Unite, Chinei și Rusiei au avut o întâlnire la Shenzhen, prima din istorie în acest format.

Rusia i-a invitat la Moscova pe reprezentanții europeni

Potrivit președintelui rus Vladimir Putin, Moscova a propus ca reprezentanții europeni să vină la Moscova pentru a-și clarifica poziția cu privire la negocierile pentru soluționarea războiului din Ucraina.

„Înțelegem că discutarea problemelor de securitate, inclusiv a securității în Europa, fără europeni este inutilă”, a declarat Putin, citat de Reuters.

„Noi nu ne opunem (participării europenilor, n.r.), dar trebuie să înțelegem ce va aduce Europa la aceste discuții. Prin canale diplomatice, am propus ca reprezentanții europeni să vină la Moscova, astfel încât să putem stabili poziția lor. După aceea, vom decide în ce format să continuăm dialogul cu Ucraina”, a mai spus liderul rus.