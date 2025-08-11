Magiciana. La doar 10 ani, o fetiță a învins un mare maestru internațional la șah. „Cum a reușit să câștige?”, a exclamat un comentator

Senzația britanică Bodhana Sivanandan a intrat în istorie devenind cea mai tânără jucătoare de șah care a învins vreodată un mare maestru, transmite Federația Engleză de Șah, într-un comunicat de presă.

Fetița de 10 ani, din Harrow, a obținut victoria duminică împotriva marelui maestru Peter Wells, în vârstă de 60 de ani, în ultima rundă a Campionatului Britanic de Șah 2025, desfășurat la Liverpool.

Victoria lui Sivanandan, la vârsta de 10 ani, cinci luni și trei zile, bate recordul din 2019 deținut de americanca Carissa Yip, care a devenit ulterior maestru internațional.

Sivanandan face valuri în lumea șahului de mai bine de un an, după ce a câștigat trei titluri mondiale la juniori și a urcat rapid în clasament. O serie de jucători de top au prezis că va deveni o vedetă.

În meciul contra experimentatului Wells, fetița părea să se zbată. Dar, spre surprinderea experților, a întors soarta partidei și a obținut o victorie istorică.

Danny Gormally, comentatorul expert al Federației Engleze de Șah, a spus în timpul transmisiunii live: „Cum a reușit să câștige? Trebuie să fie un fel de magiciană!”