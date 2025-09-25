„Mai bine adevărul decât iluzii”. Un lider european avertizează că schimbarea bruscă de atitudine a lui Trump față de Ucraina trebuie înțeleasă altfel

Premierul polonez Donald Tusk a avertizat joi împotriva oricăror „iluzii” cu privire la poziția președintelui american Donald Trump față de Ucraina, după ce liderul de la Casa Albă a afirmat – într-o schimbare bruscă de discurs – că el crede că Kievul și-ar putea recuceri toate teritoriile ocupate de Rusia, informează Reuters.

Comentariile lui Donald Trump de marți au produs pe de o parte ușurare, dar pe de altă parte suspiciuni că liderul de la Casa Albă este gata să lase Europa mai mult pe cont propriu în ceea ce privește sprijinirea Ucrainei împotriva invaziei ruse.

„Președintele Trump a afirmat că Ucraina, cu sprijinul Uniunii Europene, ar putea să-și recupereze întregul teritoriu”, a scris Tusk, într-un mesaj publicat joi pe platforma de socializare X.

„În spatele acestui optimism surprinzător se ascunde promisiunea unei implicări reduse a Statelor Unite și a unui transfer al responsabilității către Europa pentru încheierea războiului. Mai bine adevărul decât iluzii”, a afirmat Donald Tusk, potrivit Agerpres.

În schimb, președintele naționalist al Poloniei, Karol Nawrocki, a calificat miercuri drept „grozave” remarcile lui Donald Trump.

Nawrocki și Tusk sunt de acord asupra necesității de a ajuta Ucraina să contracareze invazia rusă. Dar Nawrocki acordă prioritate relațiilor cu Casa Albă și consideră că UE nu ar trebui să se implice în domeniul apărării, în timp ce Donald Tusk consideră că blocul comunitar ar trebui să joace un rol alături de NATO și SUA.

În noaptea de 9 spre 10 septembrie, aproximativ 20 de drone rusești au pătruns în spațiul aerian al Poloniei, iar avioane de vânătoare NATO au doborât trei dintre ele, o premieră în istoria Alianței de la crearea ei, în 1949, și până în prezent.

Ce a scris Trump despre Ucraina, după întâlnirea cu Zelenski

Trump a afirmat marți, într-o postare pe Truth Social, că Ucraina este capabilă să revină la granițele inițiale, cu sprijinul UE și al NATO. Mesajul a fost postat după o întrevedere pe care a avut-o cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, întrevedere în cadrul căreia șeful Casei Albe a lăudat încrâncenarea cu care luptătorii ucraineni își apără țara.

Astfel, Trump a împărtăşit în social media ceea ce pare a fi o schimbare majoră în poziţia sa faţă de războiul din Ucraina – şi ce s-ar putea întâmpla dacă şi când luptele se vor încheia.

„După ce am ajuns să cunosc şi să înţeleg pe deplin situaţia militară şi economică a Ucrainei/Rusiei şi, după ce am văzut problemele economice pe care le provoacă Rusiei, cred că Ucraina, cu sprijinul Uniunii Europene, este în măsură să lupte şi să recâştige întreaga Ucraină în forma sa originală. Cu timp, răbdare şi sprijinul financiar al Europei şi, în special, al NATO, graniţele originale de unde a început acest război sunt o opţiune foarte realistă. De ce nu?”, a afirmat liderul american.

Trump a susținut că modul în care a decurs războiul arată că Rusia pare a fi mai mult „un tigru de hârtie” decât o mare putere militară.

„Rusia luptă de trei ani şi jumătate fără un scop precis într-un război pe care o putere militară reală l-ar fi câştigat în mai puţin de o săptămână. Acest lucru nu onorează Rusia. De fapt, o face să pară mai degrabă «un tigru de hârtie». Când oamenii care trăiesc în Moscova şi în toate marile oraşe, localităţi şi districte din toată Rusia vor afla ce se întâmplă cu adevărat în acest război, faptul că este aproape imposibil pentru ei să obţină benzină din cauza cozilor lungi care se formează şi toate celelalte lucruri care se întâmplă în economia lor de război, unde cea mai mare parte a banilor lor este cheltuită pentru a lupta împotriva Ucrainei, care are un spirit mare şi devine din ce în ce mai bună, Ucraina ar putea să-şi recupereze ţara în forma sa originală şi, cine ştie, poate chiar să meargă mai departe de atât!”, a mai scris Donald Trump.

Totodată, acesta a reiterat angajamentul SUA de a furniza arme către NATO, astfel încât Alianța să le poată transfera armatei ucrainene.

„Putin şi Rusia se află într-o situaţie economică foarte dificilă, iar acesta este momentul potrivit pentru Ucraina să acţioneze. În orice caz, le doresc bine ambelor ţări. Vom continua să furnizăm arme NATO pentru ca NATO să facă ce doreşte cu ele. Mult noroc tuturor!”, a conchis Trump.