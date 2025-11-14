Mai multe companii de stat vor intra în lichidare. CFR Marfă este una dintre ele, a anunțat Ilie Bolojan

Guvernul va comunica săptămâna viitoare o listă cu companiile de stat propuse pentru intrarea în lichidare, a anunțat, vineri, premierul Ilie Bolojan, într-un interviu pentru Europa Liberă. „CFR Marfă este una dintre ele”, a precizat Ilie Bolojan.

„Companiile cu probleme trebuie lichidate. Săptămâna viitoare va fi finalizată lista”, a precizat premierul.

Potrivit datelor Ministerului Finanțelor, CFR Marfă, companie controlată de stat prin Ministerul Transporturilor, a înregistrat anul trecut o pierdere de 328 milioane de lei, la o cifră de afaceri de 677 milioane de lei. Compania are circa 3.000 de angajați.

Operatorul național CFR Marfă a avut pierderi totale de peste un miliard de lei în ultimii cinci ani, cifra de afaceri a scăzut, iar declinul ține de mult timp „Pierderile de 328 milioane lei și datoriile care depășesc pragul de un miliard de lei sugerează că operatorul național se află într-o situație financiară critică”, spun cei de la compania de analiză financiară RisCo.

Datorii de 4,7 miliarde de lei

Compania înregistrează pierderi an de an, din 2010, arată datele disponibile public pe Termene.ro.

În 2024, CFR Marfă avea datorii de 4,7 miliarde de lei.

Potrivit unui raport al Agenției pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP) privind companiile de stat, CFR Marfă este compania care a înregistrat cele mai mari pierderi anul trecut.

Alte companii cu pierderi de sute de milioane de lei sunt Electrocentrale Craiova SA, CN Unifarm SA, SN Transport Feroviar de Marfă CFR Marfă SA, Compania Municipală Termoenergetica București SA, Metrorex și Complexul Energetic Valea Jiului. Doar aceste companii au generat pierderi de peste 2 miliarde de lei în 2024, spunea, în luna iulie, fostul vicepremier Dragoș Anastasiu.

„La nivel național, 266 de întreprinderi generează pierderi de 2,5 miliarde de lei, dintre care șapte companii generează pierderi de 2 miliarde de lei – atenție, după ce primesc subvenții. E vorba de Căi Ferate CFR SA, Electrocentrale Craiova SA, Unifarm SA, Transport Feroviară Marfă CFR Marfă SA, Compania Municipală Termoenergetica SA, Metrorex SA, Complex Energetic Valea Jiului SA – 2 miliarde de RON”, a spus vicepremierul.