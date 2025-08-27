Mai multe victime după un atac armat la o școală catolică din SUA

Părinți așteptând vești despre copiii lor, după ce a fost raportat atacul armat de la Școala Catolică Buna Vestire din Minneapolis, SUA, miercuri, 27 august 2025. Credit: Richard Tsong-Taatarii / AP / Profimedia

Autoritățile americane au anunțat că au intervenit în cazul unui atac armat raportat la Școala Catolică Buna Vestire din Minneapolis, Minnesota, potrivit The New York Times (NYT). Suspectul a murit, potrivit surselor CNN și NBC News.

Departamentul de Poliție din Richfield, oraș aflat în apropiere, a declarat într-o postare pe rețelele sociale că în urma atacului există 20 de victime. Este neclară deocamdată natura rănilor suferite de acestea, notează NYT.

„Un bărbat îmbrăcat complet în negru și înarmat cu o pușcă a fost raportat la fața locului”, a declarat departamentul.

Atacatorul a murit din cauza unei răni autoprovocate prin împușcare, au spus trei ofițeri ai forțelor de ordine familiarizați cu ancheta.

Școala Catolică Buna Vestire a fost fondată în 1923 ca loc în care elevii să învețe despre „valorile creștine și spiritul civic”, conform descrierii de pe site-ul web al unității de învățământ, unde este menționat că anul școlar a început luni și că pentru miercuri dimineață era programată o liturghie pentru toată școala.

„Mă rog pentru copiii și profesorii noștri a căror primă săptămână de școală a fost umbrită de acest oribil act de violență”, a declarat guvernatorul statului american Minnesota, Tim Walz.

Președintele Donald Trump a declarat că a fost „pe deplin informat” după „tragicul atac armat” care a avut loc în Minneapolis.

„FBI a reacționat rapid și se află la fața locului”, a spus Trump într-o postare pe Truth Social, platforma sa de social media. „Casa Albă va continua să monitorizeze această situație teribilă. Vă rog să vă alăturați mie în rugăciune pentru toți cei implicați!”, a adăugat liderul american.

Secretarul american pentru afaceri interne a precizat că departamentul discută în format interinstituțional despre cele întâmplate.

„Mă rog pentru victimele acestui atac odios și pentru familiile lor”, a declarat Kristi Noem.