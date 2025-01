Mai mulți activiști străini, inclusiv din România, care participau la un workshop în Belgrad, săltați noaptea de poliție și expulzați: „Nu ni s-a comunicat motivul”

Activiștii, care provin din state membre ale UE și din țări din Balcanii de Vest, au fost luați de poliție în toiul nopții, interogați, deportați și apoi interziși în Serbia pentru că reprezintă un „risc de securitate”, relatează publicația Euroactiv. Potrivit unei postări făcute de „știri.ong”, site care publică informații de interes pentru organizații neguvernamentale, printre cei 15 activiști deportați se numără o activistă română de la „Ateliere fără Frontiere”.

Potrivit Euroactiv, activiștii ridicați de poliție și extrădați provin din Croația, Slovenia, Slovacia, Macedonia de Nord, Albania, Moldova, România, Austria și Cehia. HotNews.ro a contactat Ministerul de Externe, care a precizat că va transmite în scurt timp un punct de vedere oficial.

Modul în care activiștii au fost ridicați de polițiști, duși la secție pentru audieri și apoi extrădați a fost povestit de activista de la „Ateliere fără Frontiere” într-o postare pe Facebook.

„Am sosit în Belgrad pe 19 ianuarie pentru a participa la un curs de două zile dedicat sectorului ONG din Europa Centrală și de Est (NGO Academy – un program realizat în parteneriat între Vienna University of Economics and Business și ERSTE Foundation). Am finalizat cu succes cursul, am ieșit la o bere și când ne-am întors la hotel, puțin după miezul nopții, am fost așteptați de poliție, legitimați și duși la secție (Department for Foreigners)”, a explicat ea.

„Nu am dreptul să mă întorc în Serbia în următoarele 12 luni”

Activista de la „Ateliere fără Frontiere” spune că a fost scoasă din Serbia fără a i se preciza exact motivul acestui demers.

„Am stat la secție până la 4 dimineața. Nu ni s-a comunicat motivul pentru care ne aflăm acolo, deși am întrebat în repetate rânduri. Eu nu am fost interogată cu privire la nimic, însă mi s-a prezentat o hârtie în sârbă pe care am refuzat să o semnez. În document aș fi fost informată să părăsesc țara în 24h și că nu am dreptul să mă întorc în Serbia în următoarele 12 luni. Îmi doresc să știu cu ce am greșit, care este motivul pentru care am primit acest tratament”, mai spune ea.

Un alt activist, Gazmir Memaj, care lucrează pentru Fundația Mary Ward Loreto, o organizație caritabilă împotriva traficului de persoane din Tirana, a declarat pentru Euractiv că marți, în jurul miezului nopții, persoane care pretindeau că sunt polițiști l-au dus pe el și pe un alt coleg albanez la secția de poliție. Polițiștii nu purtau uniformă, iar mașina nu era marcată ca vehicul al poliției.

La secția de poliție, i s-a cerut să semneze o declarație scrisă în sârbă, care a fost tradusă oral. În cuvintele sale, documentul îl obliga să părăsească Serbia la 23 ianuarie și îi interzicea să se întoarcă în termen de un an. Pașaportul său a fost, de asemenea, ștampilat în consecință.

Memaj a declarat că ofițerii de poliție nu au manifestat niciun comportament agresiv sau nepotrivit.

Croația sesizează Comisia Europeană

Presa croată a relatat, de asemenea, că cinci cetățeni croați au petrecut o bună parte a nopții în arestul poliției din Belgrad pe motiv de protecție a „securității Republicii Serbia și a cetățenilor săi”.

Ministrul croat al afacerilor externe și europene, Gordan Grlić Radman, a declarat reporterilor la Davos că toate cazurile de „rele tratamente aplicate cetățenilor croați” de către Serbia vor fi colectate și trimise Comisiei Europene și Președinției poloneze.

O sursă cu cunoștințe în domeniu a declarat pentru Euractiv că acest incident urmează să fie discutat la o reuniune a ambasadorilor UE.