Maia Sandu, noi declarații despre o unire cu România: Nu există deocamdată o majoritate / „Această opțiune ne-ar garanta însă ceva”

Președinta Maia Sandu a revenit joi cu noi declarații pe tema unei uniri cu România, ea subliniind că nu există „deocamdată” o majoritate în Republica Moldova pentru așa ceva, așa că „mergem strict pe decizia cetățenilor”.

Însă ea a subliniat că această opțiune „ar garanta și pacea, și apartenența la lumea liberă”.

„Țările mari încearcă să creze sfere de influență, iar cooperarea între state slăbește, făcând lumea mai incertă și mai periculoasă, în special pentru țări mici. În regiunea noastră, dar și pe întreg continentul, Rusia rămâne o sursă majoră de destabilizare”, a declarat Maia Sandu.

Maia Sandu: Protecția României ne-ar garanta pacea

„Cred că trebuie să ne concentrăm pe două obiective fundamentale. Să păstrăm pacea și să rămânem parte a lumii libere, a lumii democratice”, a transmis șefa statului moldovean.

„Acest lucru poate fi asigurat prin aderarea la Uniunea Europeană sau, eventual, ar putea fi asigurat dacă Republica Moldova ar fi sub protecția României. Pentru prima opțiune avem sprijinul majorității cetățenilor, am văzut acest lucru la referendum”, a explicat Maia Sandu, potrivit Deschide.md.

„Pentru a doua opțiune, care ne-ar putea garanta și pacea, și apartenența la lumea liberă, nu există, deocamdată, o majoritate. Suntem o țară democratică și mergem strict după decizia cetățenilor” a spus ea, precizând și că nu a discutat cu liderii europeni pe marginea subiectului unei potențiale uniri cu România.

„Aș vota pentru unirea cu România” Săptămâna trecută, președinta Republicii Moldova, Maia Sandu a declarat că, „dacă s-ar organiza un referendum, aș vota pentru unirea cu România”. „Vedeți ce se întâmplă în jur. Pentru o țară mică precum R. Moldova este greu să supraviețuiască, sub presiunea Rusiei, ca țară democratică și suverană”, a mai spus Maia Sandu, care a recunoscut că în acest moment nu există însă o majoritate pentru unirea cu România. „Există însă o majoritate care sprijină integrarea în Uniunea Europeană, și acesta este țelul pe care-l urmărim”, a mai spus ea. Premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, a declarat și el că ar vota pentru unirea cu România la un referendum pe această temă, dar, în calitate de prim-ministru, trebuie să îndeplinească voinţa majorităţii populaţiei, care a decis că obiectivul ţării este integrarea europeană.

După aceea, Partidul Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM), condus de fostul președinte prorus Igor Dodon, a cerut instituțiilor statului să o pună sub acuzare pentru trădare pe președinta Maia Sandu.

Iar ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a susținut marți că planurile președintei Moldovei, Maia Sandu, de a organiza un referendum privind reunificarea cu România ar fi distructive pentru statalitatea Moldovei.