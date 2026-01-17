VIDEO După Maia Sandu, și premierul moldovean spune că ar susține unirea cu România. „Ca o decizie personală, aș vota pentru”

Premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, a declarat, întrebat cu privire la afirmaţia preşedintelui Maia Sandu care a spus că ar vota pentru unirea cu România la un referendum pe această temă, că, personal, ar vota și el „pentru”, informează News.ro.

Pe de altă parte, Alexandru Munteanu a spus că, în calitate de prim-ministru, trebuie să îndeplinească voinţa majorităţii populaţiei, care a decis că obiectivul ţării este integrarea europeană.

„Eu, ca o decizie personală, ca Alexandru Munteanu, aş vota ”pentru”. Ca prim-ministru al Republicii Moldova, care e un manager şi trebuie să îndeplinească voinţa majorităţii populaţiei moldoveneşti, care a decis că obiectivul nostru este integrarea europeană, eu am să fac tot ce este în posibilităţile mele, în cunoştinţele mele, o să depun toate eforturile ca să obţinem acest obiectiv. Cred că facem deja tot ce este necesar şi chiar mai mult. Eu cred că asta este cel mai important pentru noi deocamdată”, a declarat premierul Republicii Moldova pentru observatorul.md.

„Dacă s-ar organiza un referendum, aș vota pentru unirea cu România”, a declarat, în urmă cu câteva zile, președinta Republicii Moldova, Maia Sandu în podcastul britanic „The Rest Is Politics”, realizat la sediul președinției de la Chișinău.

„Vedeți ce se întâmplă în jur. Pentru o țară mică precum Moldova este greu să supraviețuiască, sub presiunea Rusiei, ca țară democratică și suverană”, a mai spus Maia Sandu, care a recunoscut că în acest moment nu există însă o majoritate pentru unirea cu România. „Există însă o majoritate care sprijină integrarea în Uniunea Europeană, și acesta este țelul pe care-l urmărim”, a mai spus Maia Sandu.

„Este soluția realistă care ne poate ajuta să supraviețuim ca democrație”.

A fost pentru prima dată când lidera de la Chișinău vorbește direct despre faptul că ar da un vot favorabil în cadrul unui referendum în care oamenii să fie chestionați privind unirea cu România.

Partidul Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM), condus de fostul președinte prorus Igor Dodon, a cerut instituțiilor statului să o pună sub acuzare pentru trădare pe președinta Maia Sandu, ca urmare a afirmațiilor făcute privind unirea cu România.

PSRM spune, într-un comunicat transmis marți, că declarațiile Maiei Sandu nu pot fi considerate opinii personale, calificându-le drept „un act deschis de trădare politică îndreptat împotriva statalităţii moldoveneşti, a Constituţiei, suveranităţii şi neutralităţii ţării”.

„De facto, Maia Sandu a recunoscut public că nu consideră Republica Moldova o valoare ce merită păstrată şi că este dispusă să susţină distrugerea acesteia. Aceasta reprezintă o trădare directă a intereselor naţionale, exprimată conştient, public şi pe o platformă străină”, acuză socialiştii moldoveni, aflaţi în opoziţie în parlamentul de la Chişinău