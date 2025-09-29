Maia Sandu, primele declarații după ce PAS a câștigat alegerile parlamentare. Președinta Republicii Moldova, conferință de presă la ora 14.00

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, susține, luni, la ora 14:00 o conferință de presă, a anunțat biroul său. Va fi prima ieșire a Maiei Sandu, după ce PAS a câștigat alegerile parlamentare, obținând peste 50% din voturile exprimate, dublu față de Blocul Patriotic, formațiunea opoziției pro-ruse, care are sub 25%, potrivit rezultatelor oficiale.

Proiecțiile pe baza voturilor numărate în prezent arată că partidul Maiei Sandu va avea 55 de mandate din 101 în viitorul Parlament, în urma alegerilor parlamentare de duminică. Sunt mai puține mandate decât cele 61 pe care le are în prezent, însă tot este majoritatea necesară pentru a guverna de unul singur.

Până acum au fost numărate voturile din 99,91% de secții. Doar în două secții din Diaspora (Canada și SUA) rămâne de încheiat situația. Însă nu mai sunt așteptate schimbări.

PAS, după victorie: „Moldova, mă-nchin în fața ta”

După rezultatul obținut, Igor Grosu, liderul PAS, a spus că „Moldova a câștigat bătălie după bătălie în fața unor dușmani ai țării”, făcând referire la presiunile și jocurile făcute de Rusia.

„Moldova, mă-nchin în fața ta! Ai câștigat bătălie după bătălie în fața unor dușmani ai țării care păreau imposibil de câștigat. A fost o luptă extraordinar de grea. Federația Rusă a aruncat în luptă tot ce are mai murdar – tone de bani, tone de minciuni, tone de ilegalități. A folosit infractori pentru a ne transforma toată țara într-un spațiu al infracționalității. A umplut totul cu ură. Noi am venit în luptă cu ce avem mai sfânt – oamenii. Oameni cu fruntea sus, cu inima demnă și cu multă dragoste de neam. Vouă, oameni dragi, vă mulțumim”, a spus Igor Grosu, într-o conferință de presă.

Igor Grosu a mai spus că, duminică, oamenii au câștigat, iar o lume întreagă a fost impresionată de Republica Moldova, „o țară chinuită de decenii”.

„Și am dat cea mai importantă lecție a democrației – că până și un abuzator ca Rusia poate fi învins, dacă lupți cu cel mai puternic ce are o țară – oamenii. Când statul și cetățenii își apără țara, câștigă toți”, a punctat Grosu.

Liderul PAS a precizat că obiectul fundamental este aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană și a mai transmis că dorește să accelereze proiectele începute și demararea unor „reforme complicate, dar necesare” pe care formațiunea sa politică nu le-a implementat în primul mandat.

Mesajele Maiei Sandu în ziua votului

Duminică, președinta de la Chișinău a transmis mai multe mesaje alegătorilor, prin care îi îndemna să voteze pentru un parcurs pro-european al țării pe care o conduce.

În declarațiile sale de după vot, Maia Sandu a subliniat de mai multe ori că este important ca oamenii să meargă să voteze. Ea a făcut de multe ori referire și la Rusia.

„Am votat pentru un Parlament cu care să construim în continuare Moldova europeană. Dragi cetățeni, vă invit să mergeți la vot. Moldova, casa noastră, este în primejdie și are nevoie de ajutor. O puteți salva astăzi cu votul vostru, mâine ar putea fi prea tarziu. Votul vostru trebuie să decidă soarta țării, nu voturile cumpărate. Haideți să arătăm lumii că suntem oameni demni, care nu-și vând țara, să nu le permitem hoților și trădătorilor să ne vândă țara. Suntem o țară mică, dar voinică”, a spus Maia Sandu duminică dimineață, după ce a votat.

Mai târziu în zi, ea a cerut moldovenilor din diaspora să „păzească Moldova”: „Vă rog, tot prin vot cinstit, să nu lăsați pe alții să ne fure viitorul. Să păziți Moldova”.